Dal 29 novembre in esclusiva su Prime Video arriva un docufilm dedicato a Emma Marrone, una delle cantanti – ora anche attrici – più amate del nostro Paese. Il titolo del docufilm è “Sbagliata Ascendente Leone”. Scopriamo qualche dettaglio in più sul docufilm.

“Sbagliata Ascendente Leone” il docufilm dedicato ad Emma, in arrivo su Prime Video

Emma Marrone, è sicuramente una delle voci più belle del panorama musicale e artistico italiano. Emma ha anche una fortissima personalità e una grande determinazione che ci ha dimostrato negli anni. Non solo per come si è dedicata con passione e amore alla sua carriera, alla sua musica, ma anche per come ha combattuto il tumore che l’ha colpita nel 2009.

In esclusiva su Prime Video dal 29 novembre potremo vedere il docufilm dedicato all’artista: “Sbagliata Ascendente Leone”, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra).

Il docufilm nasce da un’idea di Emma Marrone che racconta sé stessa in prima persona: un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione.

E così dopo I Ferragnez, Tiziano Ferro, Laura Pausini – per citarne alcuni – arriva anche il docufilm su Emma Marrone “ Sbagliata Ascendente Leone ” prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, scritto da Federico Giunta e BENDO.

“Sbagliata ascendente Leone”: il docufilm dedicato a Emma Marrone

A darne notizia è stata la stessa Emma Marrone sui social e pubblicando al locandina del film sulla didascalia ha scritto: ha fatto sapere:

«Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità».

Ancora una volta i fan potranno conoscere ancora più nel profondo questa donna che abbiamo conosciuto e imparato ad amare ad Amici quando era ancora una ragazzina. Per trasformarsi strada facendo in una donna forte, complessa, competitiva, ma allo stesso tempo, generosa, buona, dolce e con una fragilità nascosta.