Arriva sul NOVE un nuovo dating show dal titolo ‘Save The Dating – Amori in corsa‘. Il programma mette insieme single, prove folli e risate assicurate. Scopriamo insieme chi sono i conduttori e quando andrà in onda in tv.

Save The Dating – Amori in corsa: quando in tv

Quando l’amore sale sul palco, tutto può succedere. Arriva sul Nove lo spin-off di “Only Fun” che vede alla conduzione il duo comico formato da Marta e Gianluca. Si tratta di un format originale che unisce prove folli, risate e la ricerca dell’anima gemella. Non mancheranno ospiti, nel corso delle puntate, come Vincenzo De Lucia con la sua imitazione di Maria De Filippi.

Save the Dating – Amori in corsa andrà in onda ogni giovedì a partire dal 6 novembre 2025 in prima serata, alle ore 21.30, sul NOVE. Il programma unisce la stand-up comedy al dating dove i protagonisti si mettono in gioco per trovare il vero amore. Il tutto assistendo a uno spettacolo comico dal vivo, a teatro.

Saranno infatti coinvolti i single presenti nel pubblico (selezionati dopo alcuni casting) che dovranno partecipare a diversi giochi che si terranno sul palco tra cui sfide e prove pratiche, test sentimentali e interviste improbabili. Inoltre verranno formate delle coppie per valutarne la loro compatibilità. Come spiegato nel promo: “Vieni single, esci con una storia da raccontare“. Come andrà a finire?

Chi sono i conduttori Marta e Gianluca

Marta Zoboli e Gianluca De Angelis sono il duo comico Marta e Gianluca. Inizialmente faceva parte del gruppo, con il nome di Sagapò, anche Gianmarco Pozzoli. Nella loro carriera, Marta e Gianluca hanno condotto la seconda edizione di Extra Show su Mediaset Extra e partecipano come ospiti alla puntata finale del Festival di Sanremo nell’edizione del 2015 condotta da Carlo Conti. Mentre a Sanremo 2016 interpretano i coniugi Salamoia.

Nel 2020 vediamo Marta Zoboli nella serie ‘Tutta colpa di Freud‘, nei film ‘Mollo tutto e apro un chiringuito‘ e ‘Dove osano le cicogne’. Inoltre prende parte a LOL – Chi ride è fuori. Il duo poi fa parte di Comedy Match con Katia Follesa. Ora arriva la conduzione di Save the Dating – Amori in corsa.