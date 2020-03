Sarabanda torna in tv. Stando a quanto rivelato dall’informatissimo sito Tv Blog, il programma musicale degli anni 90 sarebbe pronto a tornare ed approdare sugli schermi di Tv8. Ma non sarà come il revival di Italia 1 andato in onda tre anni fa, ci saranno delle differenze.

Sarabanda, lo storico quiz musicale di Italia 1, torna su Tv8 il canale in chiaro del gruppo Sky

Il quiz musicale torna in tv, approda a Tv8 ma sarà un altro format visto che Sarabanda è di Mediaset. Non avrà cadenza quotidiana, ma occuperà la prima serata per la bellezza di sei puntate. Lo storico conduttore, Enrico Papi pronto all’operazione nostalgia sarà al timone del nuovo format che dovrebbe avere un totale di sei puntate, poi si sa che se gli ascolti promettono bene si potrebbe anche allungare.

Sarabanda 2020: quando andrà in onda?

Non c’è una data precisa per la messa in onda ed è quindi tutto in divenire. Si parla di maggio 2020 perché la registrazione delle puntate dipende dall’emergenza corona virus che ha già stravolto parecchi palinsesti.

Sarabanda programma storico degli anni Novanta andò in onda su Italia 1 dal 1997 al 2004 e oltre a regalare la notorietà a Papi, che lo conduceva con molta passione, ha lanciato personaggi particolari come l’Uomo Gatto, Allegria, Fragolone e Tiramisù.

Nel 2009 è stato riproposto su Canale 5, e al timone vi erano Teo Mammucari con Belén Rodríguez, ma non ebbe un grande successo. Poi ancora nel 2017, in occasione dei vent’anni della trasmissione con tre puntate speciali in prima serata su Italia 1 sotto la conduzione di Papi.

Papi volto di Tv8: tutti gli impegni del conduttore sulla rete in chiaro di Sky

Enrico Papi dunque torna alla guida di Sarabanda, ma gli impegni del conduttore per Tv8 non finiscono qui. Sarà infatti impegnato su più fronti: