Enrico Papi torna in prima serata con gli appuntamenti speciali di Sarabanda Il Torneo dei Campioni, il quiz musicale di Italia 1. Scopriamo quando va in onda e i campioni concorrenti pronti a sfidarsi durante il torneo!

Sarabanda Il Torneo dei Campioni, stasera il primo appuntamento su Italia 1

Stasera, martedì 9 settembre 2025, dalle ore 21.23 va in onda “Sarabanda Il Torneo dei Campioni“, il programma condotto da Enrico Papi su Italia 1. A poco più di una settimana dalla fine della stagione su Canale 5, Sarabanda torna in tv con due puntate speciali trasmesse in prime time su Italia. Si tratta de il Torneo dei Campioni: due speciali trasmessi martedì 9 e mercoledì 10 settembre con protagonisti i dieci campioni di questa edizione.A sfidarsi saranno i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz show, trasmessa in luglio e agosto nel preserale di Canale 5.

Durante ogni serata, i telespettatori potranno vivere un viaggio tra i giochi cult che hanno fatto la storia di Sarabanda. Tra i giochi ritroveremo: la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. I due finalisti si contenderanno il trofeo e un montepremi da 100.000 euro in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto.

Chi sono i campioni di Sarabanda Il Torneo 2025?

Scopriamo chi sono i campioni che si contenderanno la vittoria finale in Sarabanda Il Torneo 2025 in onda martedì 9 e mercoledì 10 settembre 2025 su Italia 1.

A gareggiare per il titolo di Super Campione di Sarabanda ci sono:

• Francesco Blasetti, medico oculista di 44 anni di Chiari (Brescia), diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, soprannominato “Bisturi”.

• Ilaria Sambinello, impiegata amministrativa di 37 anni, appassionata di Beatles e cruciverba, fidanzata da 9 anni e padrona della cagnolina Gianna.

• Francesco Gruosso, 27 anni da Aversa, raccoglitore ecologico, recordman con 17 puntate da campione, detto “Gengis Khan”, amante dell’astrologia e del suo cane Woody.

• Marco Briano, 26enne di Savona, revisore contabile, con orecchio assoluto e grande passione per gli scacchi: per questo Enrico Papi lo ha soprannominato “Scacco Matto”. È stato l’unico campione a conquistare il montepremi da 126.000 euro.

• Giuliano Vacca, 23enne di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, fan di Bon Jovi e primo campione della stagione.

L’appuntamento con Sarabanda – Il torneo 2025 è martedì 9 e mercoledì 10 settembre 2025 in prima serata su Italia 1.