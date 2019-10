Sara Wilma Milani, concorrente di “Matrimonio a prima vista” nel 2016, ha scritto un brano nel quale si scaglia duramente contro il reality show. La donna ha evidenziato il suo pensiero in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Sara Wilma Milani contro “Matrimonio a prima vista”

Sara Wilma Milani nel 2016 ha partecipato a “Matrimonio a prima vista“, reality show in onda su Sky Uno e in replica su TV8. La donna pensava di aver trovato la sua anima gemella e così ha sposato Stefano Soban. Al Corriere della Sera, però, racconta di aver trovato, più che un’anima gemella, un fratellone dal quale non vedeva l’ora di divorziare.

La donna, infatti, dopo tre lunghi anni di calvario, prossimamente riuscirà finalmente a divorziare dal suo ormai ex compagno. La storia d’amore tra Sara e Stefano, infatti, non è mai sbocciata. I due, una volta usciti dal programma, hanno scoperto di essere per niente affini. La Milani ha attaccato duramente il programma, dichiarando:

Non ho vissuto molto bene tutto quello che mi è capitato, quindi volevo dire la mia contro questi reality che ti promettono di farti trovare l’amore. Io ci avevo creduto molto, pensavo che gli esperti potessero arrivare lì dove io non ero stata in grado. Invece il loro intento non è tanto trovare la coppia perfetta, ma fare televisione. Non voglio giudicare i professionisti, ma il mondo dei reality si: gli autori non pensano al matrimonio, ci vedono come personaggi…

Matrimonio a prima vista: il programma resiste

Nonostante le critiche però, Matrimonio a prima vista resiste ed è arrivato alla sua quarta edizione sui canali Sky. Gli ascolti pare siano discreti e le coppie continuano a sposarsi.

Nella quarta edizione – ancora in corso – le coppie concorrenti sono formate da: Ambra e Marco, Cecilia e Luca, Federica e Fulvio. Il cast viene completato, inoltre, dalla sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

Prossimamente andranno in onda le ultime due puntate del reality show e le tre coppie in gara dovranno prendere una decisione definitiva. Speriamo non facciano la stessa fine di Sara e Stefano.