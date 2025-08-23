Torna “Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica torna in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, sabato 31 maggio 2025.

Stasera, sabato 23 agosto 2025 alle ore 20.30 su Rai3 appuntamento con “Sapiens – Un solo pianeta“, il programma di divulgazione scientifica condotto dal geologo Mario Tozzi. Questa sera nuova puntata con Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens proseguono con la nuova puntata di “Sapiens Files“. La puntata inizia con una serie di domande: a cosa servono ambienti delicati come le dune costiere? Come si forma e cosa accade se scompare la duna costiera? È possibile ricreare un ambiente, una volta distrutto? Perché i Sapiens non proteggono gli ecosistemi di cui sono parte integrante?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà questa puntata di “Sapiens Files” intitolata “Dune di mezzo”. La puntata prende il via dalla splendida Riserva Naturale Duna Feniglia, nel cuore della Maremma meridionale. Si tratta di un cordone di sabbia che si estende per sei chilometri. Un luogo davvero unico e dalla grande complessità ecologica dove convivono una serie di ecosistemi di mare, duna, bosco e palude.

Nella puntata di stasera di Sapiens – Un solo Pianeta, speciale Sapiens Files, Mario Tozzi ci porta alla scoperta di luoghi magici del nostro Paese. Al centro della puntata la Riserva Naturale Duna Feniglia e la sua storia. La storia della Riserva della Feniglia, minacciata dalla pressione antropica nel secolo scorso e dall’innalzamento del livello del mare causato dal cambiamento climatico, dimostra l’importanza della conservazione delle dune costiere. Proteggere le dune significa proteggere noi Sapiens perché esse rappresentano un fondamentale ecosistema di protezione: sono una barriera naturale contro l’erosione costiera, proteggono dalle mareggiate e dall’avanzamento del mare, salvaguardando l’entroterra e la biodiversità. La Riserva Duna Feniglia insegna che la natura, se lasciata agire, sa trovare o ritrovare il suo equilibrio. Proteggere luoghi come questo non è solo una scelta ecologica. È una necessità per garantire un futuro vivibile anche per noi. Le isole, le dune, le lagune, i boschi costieri, flora, fauna e noi Sapiens: siamo tutti parte dello stesso, grande ecosistema.