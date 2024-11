“Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica torna in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, sabato 23 novembre 2024.

Sapiens Un solo pianeta su Rai3: i temi e le anticipazioni di sabato 23 novembre 2024

Sabato 23 novembre 2024 alle ore 21.05 su Rai3 appuntamento con una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta“, il programma di divulgazione scientifica di successo presentato dal geologo Mario Tozzi. Il tema centrale della puntata è “Impatto Sapiens“: le risorse del pianeta sono al limite e i Sapiens sono gli unici esseri viventi a intaccare perfino la crosta terrestre: saranno in grado di rimediare ai danni inflitti nei secoli?

Il viaggio di Mario Tozzi parte dalla città di Taranto il cui simbolo è Taras, il figlio di Poseidone in groppa a un delfino. Da città i mammiferi marini e degli dei a città dell’acciaio e dell’inquinamento: un passaggio da antico simbolo di progresso culturale e sociale si è trasformata in vittima dell’impatto ambientale dell’industria siderurgica. L’obiettivo della puntata è quello di capire quali siano gli effetti delle scelte umane nella rincorsa a uno sviluppo insostenibile e cosa si possa ancora fare per invertire la rotta sui loro devastanti effetti.

Spazio poi alla natura incontaminata delle Isole Cheradi, alle viscere della città in cui i colonizzatori greci hanno lasciato segni indelebili. Da Taranto parte questo nuovo viaggio che invita a riflettere su come sfruttamento del suolo e del sottosuolo siano la chiave per comprendere tutta l’evoluzione della storia dei Sapiens.

Sapiens – Un solo pianeta, “Impatto Sapiens” tema della puntata del 23 Novembre 2024

Non solo, il viaggio dell’Impatto Sapiens prosegue con l’Amazzonia, polmone verde che fino a tempi recenti è stata in grado di assorbire il 17% della CO2 in eccesso ma che, sottoposta a pesante disboscamento, ne assorbe oggi solo poco più di un terzo. Anche in Sudamerica effetti della caccia all’oro e all’argento degli Europei nel XIX secolo che ha portato allo sfruttamento disumano della manodopera locale, alla distruzione dei pascoli e alla deviazione dei corsi d’acqua rendendo impossibile l’agricoltura.

Infine si parlerà dei flussi migratori alimentati dai cambiamenti climatici: 250 milioni di profughi del clima previsti nel prossimo futuro. Per sperare in un futuro migliore si deve diminuire l’impronta ecologica sul Pianeta e in questa impresa nessuna specie può farcela da sola, nemmeno la più prepotente, come i Sapiens, nemmeno con l’aiuto della tecnologia.

“Sapiens – Un solo pianeta” prodotto da Rai Cultura, è un programma di Mario Tozzi, Diego Garbati, Chiara Cetorelli, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Marta La Licata, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon e Stefano Varanelli. Produttore esecutivo: Valentina Valore. Capo progetto: Diego Garbati. La Regia è di Luca Lepone.