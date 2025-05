Torna “Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica torna in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, sabato 31 maggio 2025.

Stasera, sabato 31 maggio 2025 alle ore 21.20 su Rai3 va in onda una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta“, il programma di divulgazione scientifica condotto dal geologo Mario Tozzi. Questa sera il tema centrale della puntata è il terremoto di Lisbona del 1755. La domanda che attanaglia il centro della puntata è: “si potrebbe ripetere oggi il più devastante terremoto d’Europa? E l’Europa sarebbe preparata? I terremoti influenzano la storia dei Sapiens? Il tema della puntata è”Il terremoto del pensiero”, scopriamo di cosa si tratta.

Il 1° novembre 1755 Lisbona trema. Onde sismiche per dieci lunghissimi minuti di 8.5 gradi della scala Richter si abbattono sulla capitale portoghese. Nei vicoli e nelle chiese della città si accalcano gli abitanti che festeggiano la festività di Ognissanti. Il terremoto causa danni in un’area di 800.000 chilometri quadrati e viene avvertito anche in Italia e fino alla Scandinavia. I crolli provocano incendi devastanti, la gente fugge verso le rive del fiume Tago dove dopo un’ora e mezza arriva lo tsunami: onde alte 15 metri che distruggono quel che resta dopo il terremoto. È una catastrofe senza precedenti, il più grave sisma mai abbattutosi sul continente europeo e il bilancio è terribile: decine di migliaia di morti, una città distrutta, secoli di storia e di architettura azzerati.

Nella puntata di stasera di Sapiens – Un solo Pianeta, Mario Tozzi si è recato nei luoghi simbolo di Lisbona: dalla Torre di Belem al Convento do Carmo, gioiello gotico parzialmente ricostruito. Spazio poi alla splendida Praça do Comércio. Il terremoto di Lisbona del 1775 ha segnato la storia di questa splendida capitale che ogni anno attira milioni di turisti. Una città fatta di vicoli, un’architettura del tutto rinata dopo il sisma. Tra i luoghi da non perdere c’è il ristorante e il caffè frequentati entrambi in passato da Fernando Pessoa, uno dei più amati scrittori del Portogallo.

E ancora: la Chiesa di São Domingos luogo simbolo della Santa Inquisizione da dove partivano i cortei dell’autodafé che conducevano gli eretici verso il rogo. A 270 anni da quel terremoto, Lisbona ci ricorda ancora che l’uomo si costruisce il destino da solo, e che occorre essere preparati agli eventi naturali.

