Torna in prima serata su Rai3 “Sapiens – Un solo pianeta“ di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica. Scopriamo le anticipazioni e i servizi della puntata di sabato 27 aprile 2019.

Sabato 27 aprile 2019 alle ore 21.40 andrà in onda su Raitre una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta“, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi.

Questa settimana la puntata sarà dedicata all’evoluzione del metodo scientifico. Si cercherà di capire lo strumento utilissimo per comprendere la realtà che ci circonda, ma anche utile per risolvere una serie di problemi legati al mondo moderno.

Mario Tozzi è pronto ad accompagnare il telespettatore in un lungo viaggio alla scoperta di genio, scienza e metodo scientifico parlando di alcuni tra i più grandi geni della storia. Si passerà da Archimede a Leonardo Da Vinci fino ad Albert Einstein, tre personaggi che hanno cambiato le nostre vite con le loro scoperte.

In particolare Mario Tozzi si soffermerà sul genio di Leonardo Da Vinci. A cinquecento anni dalla morte, il conduttore e divulgatore scientifico si soffermerà su alcuni tratti poco conosciuto dello scienziato ed inventore. Leonardo Da Vinci è un genio non sempre del tutto compreso. Da Vinci, infatti, viene spesso considerato un genio isolato, un inventore che ha precorso i secoli con scoperte ed invenzioni davvero incredibili.

Sapiens su Rai3: si parla di Leonardo Da Vinci

Tra i vari aspetti di Leonardo genio, Mario Tozzi si soffermerà particolarmente sul Leonardo inventore e scienziato che, con la complicità e il supporto di maestri, umanisti e intellettuali, ha creato alcune invenzioni davvero importanti. Qualche esempio? Pensiamo al paracadute, la macchina volante e il robot.

Dal genio di Leonardo Da Vinci il viaggio di Sapiens proseguirà poi verso Siracusa per raccontare la grandezza di Archimede, ma anche di alcuni scienziati dell’era ellenistica che hanno operato presso la grande biblioteca di Alessandria d’Egitto. Anche loro, infatti, sono stati autori di una rivoluzione scientifica dimenticata e più avanzati nella matematica e nella tecnologia sia di Leonardo che di Galileo.

Tra questi spazio anche al fisico Lucio Russo a cui si deve la scoperta e riscoperta del metodo scientifico che ha permesso la rinascita cultura dell’Europa del ‘500. Come sempre Sapiens proporrà una serie di domande ai telespettatori tra cui: “ma come mai la scienza ellenistica è stata dimenticata per così tanto tempo?” e “Perché quel mondo, così avanzato in termini di tecnologia e scienza, è scomparso in maniera improvvisa intorno al I secolo avanti Cristo?”.

Ma non finisce qui! Il viaggio di Sapiens nella storia della scienza proseguirà fino ai giorni nostri con un’altra figura importantissima: quella di Albert Einstein. In particolare si palerà della rivoluzione di Albert Einstein soffermandosi anche sul lato poco noto di “Einstein italiano”.

Non tutti infatti, sono a conoscenza che il celebre fisico, ideatore della Teoria della Relatività, ha vissuto un periodo importante e formativo della sua vita nel nostro Paese, per la precisione nella città di Pavia. Un periodo importantissimo che sarà mostrato ai telespettatori con una serie di documenti inediti su temi politici e scientifici.

Come di consueto la puntata sarà aperta e chiusa in studio da brevi conferenze sceniche di Mario Tozzi.