Dopo quattro appuntamenti e sfide dirette, i 12 semifinalisti di Sanremo Giovani 2024 hanno finito per contendersi i 6 posti per la finalissima “Sarà Sanremo” che andrà in onda il prossimo 18 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo.

Sanremo Giovani 2024: i concorrenti che approdano alla finale

Noi di SuperGuida TV abbiamo preso parte alla semifinale e siamo in grado di raccontarvi retroscena e curiosità legate ai vari artisti.

La prima sfida è stata quella tra Grelmos e Settembre. Rispetto alle precedenti esibizioni, la commissione musicale composta da Ema Stockolma Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia ha sottolineato un miglioramento di entrambi a livello di performance. Ad avere la meglio è stato Settembre. Un esito che era in parte prevedibile in quanto il suo brano “Vertebre” ha raccolto quasi 100mila stream in meno di due giorni. Sicuramente Grelmos è stata penalizzata dalle critiche di chi credeva che fosse stata favorita più per la sua popolarità che per il suo talento musicale. Infatti, al termine della sfida diretta e dopo che era stato annunciato Settembre come finalista, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa: “Così almeno non potranno dire che sono raccomandata”, ha detto con un sorriso strappando gli applausi di chi era presente in studio.

Poi è stata la volta di Vale Lp e Lil Jolie contro Arianna Rozzo. Un vero peccato vederle in sfida tra loro in quanto i loro brani meritavano entrambi di arrivare in finale. Emozionatissime, Vale Lp e Lil Jolie hanno dominato con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. In studio per loro c’è stata una standing ovation. Un connubio tutto al femminile che in un’ottica sanremese potrebbe dare perfino il filo da torcere ai big in gara. E infatti sono proprio loro ad accedere alla finale.

Altra sfida interessante è stata quella tra Tancredi e Alex Wyse. Entrambi avevano partecipato ad Amici nell’edizione del 2021. Tancredi, artista interessante e gran personaggio, ha regalato una performance straordinaria di “Standing ovation” in cui ha mostrato anche il suo occhio da Marilyn Manson(lo aveva promesso ai suoi genitori). Alex Wyse ha invece stregato con la sua “Rockstar”, un vero grido di ribellione in segno di una libertà unica e allo stesso tempo universale. Ad andare in finale è stato proprio Alex che ha abbracciato lo sconfitto Tancredi. Qui vi riportiamo una scena che ci ha fatto stringere il cuore. Tancredi è poi scoppiato in lacrime e Carlo Conti, presente dietro le quinte, lo ha subito abbracciato cercando di dargli conforto.

Quarta sfida tra Mew e Questo e Quello. Il duo genovese composto da Francesco Mannella e Stefano D’Angelo hanno divertito con “Bella balla”, una canzone scanzonata dal ritmo travolgente. Mew ha invece portato la sua “Oh My God”. La commissione musicale non è stata compatta sul giudizio e non sono mancate le critiche a Mew.

Ema Stockolma si è invece scusata in diretta con l’ex allieva di Amici dopo le polemiche che l’avevano travolta. La conduttrice radiofonica nel corso della prima puntata aveva espresso delle perplessità in merito alla partecipazione di Mew tirando in ballo le difficoltà che la cantante aveva avuto già ad Amici. In sostanza, aveva detto di non essere sicura che potesse reggere alla pressione del Festival di Sanremo. Ema è poi tornata sull’argomento: “Io e lei ci siamo parlate dietro le quinte e ci siamo chiarite. Penso che la partecipazione di Mew sia importante perché consente di parlare di temi importanti come quello della salute mentale”. Ed è stata proprio Mew a strappare il pass per il Teatro Ariston.

Poi è stata la volta della sfida forse più difficile della serata, quella tra Angelica Bove e Mazzariello. Entrambi avevano ottime possibilità di passare, peccato si siano trovati a scontrarsi. Sebbene afona, Angelica ci ha messo intensità e la sua performance è stata convincente tanto da riuscire a passare il turno. L’ex concorrente di X-Factor ha stretto in un forte abbraccio Mazzariello con il quale ha detto di voler collaborare in futuro.

Sesta e ultima sfida tra Bosnia e Selmi. Qua davvero non c’è n’è per nessuno. Il ritornello di “Forse è per sempre” di Selmi è talmente forte da far venire la pelle d’oca. Mentre eravamo in studio ci siamo accorti di quanti canticchiassero la canzone e questo potrebbe essere un buon segnale anche in vista della finale di Sanremo Giovani. Ricapitolando, i finalisti di Sanremo Giovani:

Settembre

Vale Lp e Lil Jolie

Alex Wyse

Mew

Angelica Bove

Selmi.

A loro si aggiungono Etra e Maria Tomba vincitori del contest Area Sanremo. Ora l’attesa è tutta per la finale: chi tra loro riuscirà a salire sul palco dell’Ariston?