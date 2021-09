Sanremo torna al “Baglioni concept” per quanto riguarda i giovani. Le selezioni dei nuovi artisti della scena italiana arrivano su Rai1 a Dicembre 2021.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo senza la categoria Nuove Proposte

Amadeus ha scelto di dare uno spazio maggiore durante il mese di dicembre ai giovani che si candideranno. Sanremo Giovani, infatti, è anticipato e vede un’organizzazione differente. Nello specifico, i giovani devono portare due brani. Uno per Sanremo Giovani e l’altro, per la settimana del Festival.

Sanremo Giovani, il nuovo regolamento

Inoltre, dal comunicato stampa della Rai si apprende la riduzione dell’età di partecipazione che va dai 16 anni ai 29 anni. L’eliminazione definitiva della nota categoria Nuove Proposte consente a tutti gli emergenti di farsi conoscere meglio e per più tempo. La scoperta del grande pubblico di Mahmood è figlia proprio di questo nuovo meccanismo che gli consentì di giocarsela direttamente con i Big della musica italiana. Ad oggi, la vittoria di Mahmood è storica come quella dei Maneskin per ragioni diverse.

La gara di Sanremo Giovani prevede la selezione di 30 candidati tra gli iscritti. Solo 8 saranno selezionati dalla Commissione musicale del Festival di Sanremo. Saranno, perciò, ascoltati da Amadeus in prima persona a Via Asiago e poi, ad essi verranno aggiunti altri 4 provenienti da Area Sanremo. In tutto, i partecipanti a Sanremo Giovani saranno 12.

Inizierà, quindi, il percorso televisivo di conoscenza da parte del pubblico dei loro brani al termine del quale saranno eletti i due vincitori con il posto assicurato tra i Big di Sanremo 2022. La finalissima di Sanremo Giovani andrà in onda il 15 dicembre su Rai1.

Amadeus sui futuri giovani di Sanremo 2022

“Sarà anche quest’anno una bella sfida e anche un privilegio scoprire e scovare degli artisti emergenti da lanciare e valorizzare nella diretta su Rai1 di dicembre. La musica italiana vive un momento di grande vitalità e come sempre la Rai è dalla parte degli artisti e dei giovani”