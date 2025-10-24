È stato ufficializzato l’elenco dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani, edizione 2025. Tra questi vi sono molti ex partecipanti ai talent come Amici e X-Factor oltre che un’attrice. Scopriamo insieme di chi si tratta e in quanti saranno ammessi alla kermesse.

Sanremo Giovani, edizione 2025: l’elenco dei 34 cantanti ammessi

Qualche giorno fa, in un collegamento al Tg1, Carlo Conti ha annunciato che a condurre Sanremo Giovani edizione 2025 sarà Gianluca Gazzoli. Ora sono stati annunciati i nomi dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. In totale sono state 524 le domande di partecipazione approvate, di cui 492 Singoli (di cui 287 uomini, pari al 58,33% e 205 donne, 41,67%) e 32 gruppi.

La Commissione musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico, e composta dal vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha così scelto i 34 artisti. Si tratta di 33 cantanti (15 donne e 18 uomini) e un gruppo (composto da tre uomini).

Questo l’elenco dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo con le rispettive canzoni:

Agèlo – Io distruggo;

Alunno – Bonnie & Clyde;

AMSI – Pizza americana;

Angelica Bove – Mattone;

Antonia – Luoghi perduti;

Axel – Laurearsi;

Cainero – Nuntannamurà;

Caro Wow – Cupido;

Cmqmartina – Radio erotika;

Cola Siel – Azzurro;

Deddè – Ddoje Criature;

Disco Club Paradiso – Mademoiselle;

Eyeline – Finché dura;

Jeson – Inizialmente tu;

Joseph – Fenomenale;

La Messa – Maria;

Lea Gavino – Amico Lontano;

Maddalena – Senti menti;

Marco Millie – Lonely boy;

Mimì – Sottovoce;

Nicolò Filippucci – Laguna;

Nimsay – Ahvah;

Occhi – Ullallà;

Petit – Un bel casino;

Principe – Mon amour;

Renato D’Amico – Bacio piccolino;

Rondine – Maleparole;

Seltsam – Scusa mamma;

Senza Cri – Spiagge;

Soap – Buona vita;

Tära – Mezzaluna;

Tenth Sky – Gimme 5;

Welo – Emigtato;

Xhovana – Ego.

Tra questi vi sono alcuni ex allievi di Amici come Antonia; Deddé; Petit; Nicolò Filippucci; e Senza Cri. Mentre da X Factor arrivano la vincitrice dell’ultima edizione Mimì Caruso, Angelica Bove; Cmqmartina e Disco Club Paradiso. Tra i partecipanti anche l’attrice Lea Gavino, nota per il ruolo di Viola in Skam Italia.

Il percorso fino al Festival: quando semifinale e finale

Al termine delle audizioni dal vivo, ci sarà una prima scrematura con 24 cantanti che prenderanno parte alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, condotte da Gianluca Gazzoli. L’appuntamento è su Rai 2 dall’11 novembre, il 18, 25 e il 2 dicembre. Il 9 dicembre ci sarà invece la semifinale che selezionerà i 6 artisti mentre la finale, ‘Sarà Sanremo‘, è prevista il 14 dicembre su Rai1.

A questi si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati i primi di dicembre dalla Commissione musicale Rai. I primi 2, in base al Regolamento, avranno la possibilità di partecipare, nella sezione Nuove Proposte, alla prossima edizione del Festival di Sanremo, insieme ai 2 di Area Sanremo che invece entreranno di diritto.