È stato ufficializzato l’elenco dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani, edizione 2025. Tra questi vi sono molti ex partecipanti ai talent come Amici e X-Factor oltre che un’attrice. Scopriamo insieme di chi si tratta e in quanti saranno ammessi alla kermesse.
Sanremo Giovani, edizione 2025: l’elenco dei 34 cantanti ammessi
Qualche giorno fa, in un collegamento al Tg1, Carlo Conti ha annunciato che a condurre Sanremo Giovani edizione 2025 sarà Gianluca Gazzoli. Ora sono stati annunciati i nomi dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. In totale sono state 524 le domande di partecipazione approvate, di cui 492 Singoli (di cui 287 uomini, pari al 58,33% e 205 donne, 41,67%) e 32 gruppi.
La Commissione musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico, e composta dal vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha così scelto i 34 artisti. Si tratta di 33 cantanti (15 donne e 18 uomini) e un gruppo (composto da tre uomini).
Questo l’elenco dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo con le rispettive canzoni:
- Agèlo – Io distruggo;
- Alunno – Bonnie & Clyde;
- AMSI – Pizza americana;
- Angelica Bove – Mattone;
- Antonia – Luoghi perduti;
- Axel – Laurearsi;
- Cainero – Nuntannamurà;
- Caro Wow – Cupido;
- Cmqmartina – Radio erotika;
- Cola Siel – Azzurro;
- Deddè – Ddoje Criature;
- Disco Club Paradiso – Mademoiselle;
- Eyeline – Finché dura;
- Jeson – Inizialmente tu;
- Joseph – Fenomenale;
- La Messa – Maria;
- Lea Gavino – Amico Lontano;
- Maddalena – Senti menti;
- Marco Millie – Lonely boy;
- Mimì – Sottovoce;
- Nicolò Filippucci – Laguna;
- Nimsay – Ahvah;
- Occhi – Ullallà;
- Petit – Un bel casino;
- Principe – Mon amour;
- Renato D’Amico – Bacio piccolino;
- Rondine – Maleparole;
- Seltsam – Scusa mamma;
- Senza Cri – Spiagge;
- Soap – Buona vita;
- Tära – Mezzaluna;
- Tenth Sky – Gimme 5;
- Welo – Emigtato;
- Xhovana – Ego.
Tra questi vi sono alcuni ex allievi di Amici come Antonia; Deddé; Petit; Nicolò Filippucci; e Senza Cri. Mentre da X Factor arrivano la vincitrice dell’ultima edizione Mimì Caruso, Angelica Bove; Cmqmartina e Disco Club Paradiso. Tra i partecipanti anche l’attrice Lea Gavino, nota per il ruolo di Viola in Skam Italia.
Il percorso fino al Festival: quando semifinale e finale
Al termine delle audizioni dal vivo, ci sarà una prima scrematura con 24 cantanti che prenderanno parte alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, condotte da Gianluca Gazzoli. L’appuntamento è su Rai 2 dall’11 novembre, il 18, 25 e il 2 dicembre. Il 9 dicembre ci sarà invece la semifinale che selezionerà i 6 artisti mentre la finale, ‘Sarà Sanremo‘, è prevista il 14 dicembre su Rai1.
A questi si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati i primi di dicembre dalla Commissione musicale Rai. I primi 2, in base al Regolamento, avranno la possibilità di partecipare, nella sezione Nuove Proposte, alla prossima edizione del Festival di Sanremo, insieme ai 2 di Area Sanremo che invece entreranno di diritto.