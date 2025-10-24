Sanremo Giovani, tra i partecipanti ex Amici, X-Factor e attori: l’elenco completo

Da
Chiara Di Tommaso
-
Sanremo 2025 - Carlo Conti

È stato ufficializzato l’elenco dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani, edizione 2025. Tra questi vi sono molti ex partecipanti ai talent come Amici e X-Factor oltre che un’attrice. Scopriamo insieme di chi si tratta e in quanti saranno ammessi alla kermesse.

Sanremo Giovani, edizione 2025: l’elenco dei 34 cantanti ammessi

Qualche giorno fa, in un collegamento al Tg1, Carlo Conti ha annunciato che a condurre Sanremo Giovani edizione 2025 sarà Gianluca Gazzoli. Ora sono stati annunciati i nomi dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. In totale sono state 524 le domande di partecipazione approvate, di cui 492 Singoli (di cui 287 uomini, pari al 58,33% e 205 donne, 41,67%) e 32 gruppi.

La Commissione musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico, e composta dal vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha così scelto i 34 artisti. Si tratta di 33 cantanti (15 donne e 18 uomini) e un gruppo (composto da tre uomini).

Questo l’elenco dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo con le rispettive canzoni:

  • Agèlo – Io distruggo;
  • Alunno – Bonnie & Clyde;
  • AMSI – Pizza americana;
  • Angelica Bove – Mattone;
  • Antonia – Luoghi perduti;
  • Axel – Laurearsi;
  • Cainero – Nuntannamurà;
  • Caro Wow – Cupido;
  • Cmqmartina – Radio erotika;
  • Cola Siel – Azzurro;
  • Deddè – Ddoje Criature;
  • Disco Club Paradiso – Mademoiselle;
  • Eyeline – Finché dura;
  • Jeson – Inizialmente tu;
  • Joseph – Fenomenale;
  • La Messa – Maria;
  • Lea Gavino – Amico Lontano;
  • Maddalena – Senti menti;
  • Marco Millie – Lonely boy;
  • Mimì – Sottovoce;
  • Nicolò Filippucci – Laguna;
  • Nimsay – Ahvah;
  • Occhi – Ullallà;
  • Petit – Un bel casino;
  • Principe – Mon amour;
  • Renato D’Amico – Bacio piccolino;
  • Rondine – Maleparole;
  • Seltsam – Scusa mamma;
  • Senza Cri – Spiagge;
  • Soap – Buona vita;
  • Tära – Mezzaluna;
  • Tenth Sky – Gimme 5;
  • Welo – Emigtato;
  • Xhovana – Ego.

Tra questi vi sono alcuni ex allievi di Amici come Antonia; Deddé; Petit; Nicolò Filippucci; e Senza Cri. Mentre da X Factor arrivano la vincitrice dell’ultima edizione Mimì Caruso, Angelica Bove; Cmqmartina e Disco Club Paradiso. Tra i partecipanti anche l’attrice Lea Gavino, nota per il ruolo di Viola in Skam Italia.

Il percorso fino al Festival: quando semifinale e finale

Al termine delle audizioni dal vivo, ci sarà una prima scrematura con 24 cantanti che prenderanno parte alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, condotte da Gianluca Gazzoli. L’appuntamento è su Rai 2 dall’11 novembre, il 18, 25 e il 2 dicembre. Il 9 dicembre ci sarà invece la semifinale che selezionerà i 6 artisti mentre la finale,Sarà Sanremo‘, è prevista il 14 dicembre su Rai1.

A questi si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati i primi di dicembre dalla Commissione musicale Rai. I primi 2, in base al Regolamento, avranno la possibilità di partecipare, nella sezione Nuove Proposte, alla prossima edizione del Festival di Sanremo, insieme ai 2 di Area Sanremo che invece entreranno di diritto.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here