Sanremo Giovani ha i suoi primi 46 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo. Quando mancano quattro mesi alla kermesse musicale, è stato annunciato l’elenco dei 46 ‘prescelti’ tra le oltre 560 domande arrivate. Tra le ‘Nuove Proposte‘ vi sono molti nomi che provengono dai talent. Vediamo insieme di chi si tratta.

Sanremo Giovani, l’elenco dei 46: ci sono Mew, Alex Wyse e Martina Attili

Non solo artisti emergenti ma anche giovani che arrivano dalle esperienze di Amici e XFactor. Sono stati infatti scelti i 46 cantanti che parteciperanno alle audizioni dal vivo a Roma, il 23 ottobre 2024, nella Sala A di via Asiago.

Si tratta, tra gli altri, di molti ex cantanti che arrivano dal talent di Maria De Filippi come Mew, Alew Wyse, Tancredi, Wax, Lil Jolie, Nahaze, Aroon, Martina Beltrami, Nicol e Rea. Da XFactor invece arrivano Martina Attili, Angelica Bove, Selmi, Vale Lp e Settembre. Poi c’è Angelina Ibbu, Angie, che ha partecipato a The Voice.

In totale sono state 564 le domande: 529 cantanti singoli (290 uomini, pari al 54,82%, e 239 donne, pari al 45,18 per cento) e 35 gruppi. La maggior parte delle richieste di partecipazione sono arrivate dal Nord anche se la Regione con il maggior numero di cantanti è stata il Lazio con ben 96 partecipanti, seguita da Campania con 73 e Lombardia con 72.

Questo l’elenco completo dei 46 ammessi di Sanremo Giovani e i titoli delle rispettive canzoni:

Aaron – Grandine

– Grandine Alex Wyse – Rockstar

– Rockstar Angelica Bove – La nostra malinconia

– La nostra malinconia Angie – Scorpione

– Scorpione Arianna Rozzo – J’adore

– J’adore Befire – Naftalina

– Naftalina Bosnia – Vengo dal sud

– Vengo dal sud Cainero – Aria

– Aria Caleydo – Banlieue

– Banlieue Ciao Sono Vale – Una nuvola mi copre

– Una nuvola mi copre Cosmonauti Borghesi – Aurora tropicale

– Aurora tropicale Dea Culpa – Nuda

– Nuda Giin – Tornare al mare

– Tornare al mare Giorgio Galimberti – Milano

– Milano Grandine – Sayonara

– Sayonara Grelmos – Flashback

– Flashback Heartman – Inguaribile romantico

– Inguaribile romantico Helen Aria – Affogo nell’alba

– Affogo nell’alba Leimannoia – Virginia

– Virginia Lysa – Soli per errore

– Soli per errore Martina – Tu salvami il cuore

– Tu salvami il cuore Attili Martina – Eva e Adamo

– Eva e Adamo Martina Beltrami – Scappi da me

– Scappi da me Mazzariello – Amarsi per lavoro

– Amarsi per lavoro Mew – Oh my God

– Oh my God Moska DRUNKARD – Trinachia

– Trinachia Nahaze – Titoli di coda

– Titoli di coda Nicol – Come mare

– Come mare Orion – Diamanti nel fango

– Diamanti nel fango Orlvndo – La prima volta che ci incontrammo

– La prima volta che ci incontrammo Principe – Camilla!

– Camilla! Questo e quello – Bella balla

– Bella balla Rea – Cielo aperto

– Cielo aperto Samuele Di Nicolò – Non tornare più

– Non tornare più Sea John – Se fossi felice

– Se fossi felice Selmi – Forse per sempre

– Forse per sempre Settembre – Vertebre

– Vertebre Sickteens – Due sigarette

– Due sigarette Sidy – Tutte le volte

– Tutte le volte Silvia Carrino – Fai pace con me

– Fai pace con me Synergy – Fiamma

– Fiamma Tancredi – Standing ovation

– Standing ovation Vale LP e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

– Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore Ventitrevoltemario – Gocce

– Gocce Wax – 7 vite

– 7 vite Yans, Fulgur & Kunai – Mary

Dei 46, passeranno solo in sei: il calendario di semifinale e finale

I 46 sono stati scelti da una Commissione Musicale presieduta da Carlo Conti in veste di Direttore Artistico, e composta dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Passeranno alla fase successiva, con dei “gironi eliminatori”, 24 artisti tra gruppi e singoli.

Ci saranno infatti quattro puntate di “Sanremo Giovani” che andranno in onda in seconda serata su Rai 2, e in simulcast su Rai Radio2, il 12, il 19, il 26 novembre e il 3 dicembre che saranno condotte da Alessandro Cattelan. I 12 finalisti di Sanremo Giovani (3 per ognuna delle 4 serate), prenderanno parte alla semifinale del 10 dicembre. Sei di loro (a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti da Area Sanremo) accederanno alla finale del 18 dicembre, dal vivo in prima serata su Rai 1, che vedrà la conduzione di Carlo Conti e di Alessandro Cattelan.