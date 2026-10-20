Lea Gavino, Rob, Albe e Petit sono solo alcuni dei 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo per la selezione di Sanremo Giovani 2026. La prima fase si è conclusa con la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti che vede molti cantanti provenire da talent come ‘Amici‘ e ‘X Factor‘ ma anche da altri programmi con ‘Nuova Scena‘ o ‘Dalla strada al palco‘. Scopriamo insieme tutti i nomi.

Sanremo Giovani 2026, in gara Lea Gavino

La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026, presieduta da Stefano De Martino e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha reso noto i nomi dei primi 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago.

Tra questi c’è anche la cantante e attrice Lea Gavino. Dopo il successo su Rai1 di ‘Guerrieri – La regola dell’equilibrio‘ in cui recita accanto ad Alessandro Gassmann, la 27enne riprova a partecipare a Sanremo. Lo scorso anno non era riuscita a passare il turno e a essere selezionata nelle ‘Nuove Proposte’, ora torna in gara con il brano ‘L’ennesima canzone‘.

Incontrata ai Nastri D’Argento Grandi Serie a Napoli, Lea Gavino aveva ricevuto il Premio Imaie proprio per ‘Guerrieri‘ e aveva cantato, emozionandosi, davanti a Carlo Verdone. A Superguidatv aveva risposto su un possibile ritorno a Sanremo:

“Non lo so, adesso ho appena pubblicato l’Ep ‘Unici volte’. Sto cercando di pensare giorno per giorno”.

Alla fine ha prevalso la voglia di far ascoltare la sua voce e la sua musica.

I cantanti provenienti da Amici

Tra i 60 ammessi, non potevano mancare molti ex allievi di ‘Amici‘. Tra questi ci sono Emma Muscat (semifinalista di Amici 17 ed ex rappresentante di Malta all’Eurovision), Daniel Cosmic (Amici 18), Albe (sesto ad Amici 21), Petit (finalista di Amici 23). E ancora Jacopo Sol (Amici 24) ed ex concorrenti di Amici 25 come FRASA (Francesco Saias, eliminato dalla scuola in una sfida contro Angie) e Plasma, eliminato al Serale durante la terza puntata.

Dall’ultima vincitrice di X Factor ad altri concorrenti delle passate edizioni

Molti gli artisti provenienti da X Factor come la vincitrice dell’ultima edizione rob (Roberta Scandurra). Insieme a lei ci sono i Les Votives (secondi classificati nel 2024 nella squadra di Achille Lauro), LAYANA (concorrente sempre dell’ultima edizione) e SANTI (X Factor 20). Alcuni non sono arrivati ai live come MilleAlice, Tommaso Vulpio, la band Abat-Jour, Seltsam e Davide De Luca.

Sanremo Giovani 2026, l’elenco completo dei nomi e delle canzoni in gara

A completare l’elenco degli artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026 ci sono Dubrazil, proveniente da ‘Nuova Scena‘ e Selma, vincitrice del 2025 di ‘Dalla strada al palco‘.

Questi i nomi dei 60 ammessi: