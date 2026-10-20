Lea Gavino, Rob, Albe e Petit sono solo alcuni dei 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo per la selezione di Sanremo Giovani 2026. La prima fase si è conclusa con la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti che vede molti cantanti provenire da talent come ‘Amici‘ e ‘X Factor‘ ma anche da altri programmi con ‘Nuova Scena‘ o ‘Dalla strada al palco‘. Scopriamo insieme tutti i nomi.
Sanremo Giovani 2026, in gara Lea Gavino
La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026, presieduta da Stefano De Martino e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha reso noto i nomi dei primi 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago.
Tra questi c’è anche la cantante e attrice Lea Gavino. Dopo il successo su Rai1 di ‘Guerrieri – La regola dell’equilibrio‘ in cui recita accanto ad Alessandro Gassmann, la 27enne riprova a partecipare a Sanremo. Lo scorso anno non era riuscita a passare il turno e a essere selezionata nelle ‘Nuove Proposte’, ora torna in gara con il brano ‘L’ennesima canzone‘.
Incontrata ai Nastri D’Argento Grandi Serie a Napoli, Lea Gavino aveva ricevuto il Premio Imaie proprio per ‘Guerrieri‘ e aveva cantato, emozionandosi, davanti a Carlo Verdone. A Superguidatv aveva risposto su un possibile ritorno a Sanremo:
“Non lo so, adesso ho appena pubblicato l’Ep ‘Unici volte’. Sto cercando di pensare giorno per giorno”.
Alla fine ha prevalso la voglia di far ascoltare la sua voce e la sua musica.
I cantanti provenienti da Amici
Tra i 60 ammessi, non potevano mancare molti ex allievi di ‘Amici‘. Tra questi ci sono Emma Muscat (semifinalista di Amici 17 ed ex rappresentante di Malta all’Eurovision), Daniel Cosmic (Amici 18), Albe (sesto ad Amici 21), Petit (finalista di Amici 23). E ancora Jacopo Sol (Amici 24) ed ex concorrenti di Amici 25 come FRASA (Francesco Saias, eliminato dalla scuola in una sfida contro Angie) e Plasma, eliminato al Serale durante la terza puntata.
Dall’ultima vincitrice di X Factor ad altri concorrenti delle passate edizioni
Molti gli artisti provenienti da X Factor come la vincitrice dell’ultima edizione rob (Roberta Scandurra). Insieme a lei ci sono i Les Votives (secondi classificati nel 2024 nella squadra di Achille Lauro), LAYANA (concorrente sempre dell’ultima edizione) e SANTI (X Factor 20). Alcuni non sono arrivati ai live come MilleAlice, Tommaso Vulpio, la band Abat-Jour, Seltsam e Davide De Luca.
Sanremo Giovani 2026, l’elenco completo dei nomi e delle canzoni in gara
A completare l’elenco degli artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026 ci sono Dubrazil, proveniente da ‘Nuova Scena‘ e Selma, vincitrice del 2025 di ‘Dalla strada al palco‘.
Questi i nomi dei 60 ammessi:
- Abat-Jour – Acqua di Mare
- Albe – Vuoi o non vuoi
- Alessandra Tumolillo – Giorni normali
- Ansia – Bimba Dormi
- ARIANNA ROZZO – VIEN’
- Asja – Ma non è vero
- Axel – La Comunicazione
- Basim – Distanza
- BIANCA. – Non Mi Passi Più
- ceneri – Chimera
- CHIARA VINCI – Non è Solo Un Gioco
- CIALUNA – TUTTA L’ANSIA CHE HO
- CLAE – CiaCiaCiaCiao
- Daniel Cosmic – Grandine
- Davide De Luca – Hai ragione tu
- Dubrazil – Por Favor
- Emma Muscat – Romanticamente
- Enne – Nilo
- Florinda – Senza ‘E Te
- frambo – NON DISTURBARE
- FRASA – YESSSMAN
- Futura – Castelli di Rabbia
- Gallas – Fermo
- GIORGIA ARI – NORD AMERICA
- Hermes – Touch Me
- Ilaria Kappler – Il filo bianco
- Iora – Niente di Importante
- Jacopo Sol – UN’ECCEZIONE
- Jones Junior – Il telefono
- KAWAKAMI – DIAMANTE
- Khamilla – Tormento
- LA BASE – NON TI CHIEDERÒ
- LAYANA – Lettera d’addio
- Lea Gavino – L’ennesima canzone
- Les Votives – NON IMPORTA
- LioN – Poesie vuote
- Lor3n – Non è una canzone d’amore
- Maddalena – Fa Moda
- Malemà – Solo insieme a te
- MilleAlice – Aria
- Neartica – Foto mossa
- nodialpettine – Mi sento ridicolo
- OCCHI – La guerra dei bottoni
- OrioN – FRASTUONO
- Petit – SEI TU
- Plasma – ENERGIA MECCANICA
- Poli Ok – Questo non è amore
- QUARTO – CHE FIGATA
- rob – NON IMPARO MAI
- SANTACHIARA – ossitocina
- Santamarea – Tutto questo mare dentro
- SANTI – L’America ha fallito
- SARAI – I Bot
- Selina – Maledetta Icona
- Selma – Io sognerò
- Seltsam – Che guaio l’amore
- Shizarina – Bugie
- tiposchegge – adessormai
- Tommaso Vulpio – parole perse
- Ube – Se Verrà la Pioggia