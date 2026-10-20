GialappaShow riparte ancora una volta con numeri importanti. La prima puntata della nuova edizione, trasmessa lunedì 19 ottobre 2026, ha raccolto 1 milione 145 mila spettatori medi in Total Audience tra TV8 e Sky, mentre sul solo TV8 ha raggiunto il 5,2% di share.

Un risultato che conferma la solidità dello show della Gialappa’s Band, arrivato ormai alla sua ottava edizione, con Mago Forest ancora una volta padrone di casa e Simona Ventura al suo fianco nella serata d’esordio.

Il dato acquista ancora più valore guardando alla storia recente del programma: rispetto alla partenza dell’edizione autunnale 2025, GialappaShow cresce sia in Total Audience sia nello share di TV8.

GialappaShow 2026: 1,145 milioni in Total Audience

Prima di confrontare i numeri è importante fare una precisazione.

Il dato di 1.145.000 spettatori è quello complessivo in Total Audience su TV8 e Sky, mentre il 5,2% di share riguarda esclusivamente TV8.

Sul solo TV8, la prima puntata è stata seguita da circa 755 mila spettatori con il 5,2% di share.

Sono quindi due rilevazioni differenti che non vanno mescolate, ma che insieme permettono di comprendere la reale dimensione raggiunta oggi dal programma.

GialappaShow, i debutti delle ultime edizioni autunnali

Per un confronto omogeneo è particolarmente interessante mettere accanto le partenze delle edizioni autunnali:

Edizione Total Audience TV8 Share 2026 1.145.000 755.000 5,2% 2025 1.080.000 700.000 4,1% 2024 1.277.000 822.000 4,8% 2023 1.387.000 904.000 4,9%

La fotografia è interessante.

Rispetto all’autunno 2025, GialappaShow guadagna circa 65 mila spettatori in Total Audience, passando da 1,080 a 1,145 milioni.

Ancora più evidente è la crescita dello share sul solo TV8: dal 4,1% al 5,2%, con un incremento di 1,1 punti percentuali.

GialappaShow cresce rispetto all’autunno 2025

È probabilmente questo il confronto più significativo. Un anno fa la sesta edizione era partita con 1.080.000 spettatori complessivi tra TV8, Sky Uno/+1 e on demand. Sul solo TV8 il programma aveva superato i 700 mila spettatori con il 4,1% di share.

Nel 2026 si sale a:

1.145.000 spettatori in Total Audience

5,2% di share sul solo TV8

Una crescita che arriva per un programma ormai alla sua ottava stagione e che quindi non può più contare sull’effetto novità. È proprio questa continuità uno degli aspetti più interessanti del fenomeno GialappaShow.

Il confronto con la precedente edizione della primavera 2026

Soltanto pochi mesi fa GialappaShow aveva fatto ancora meglio.

L’edizione partita il 30 marzo 2026, con Jovanotti al fianco di Mago Forest, aveva debuttato con 1.303.000 spettatori in Total Audience e il 5,6% di share su TV8.

Rispetto a quella partenza, il nuovo ciclo registra quindi circa 158 mila spettatori complessivi in meno e 0,4 punti di share in meno.

Ma il confronto conferma soprattutto quanto ormai GialappaShow si sia stabilizzato su livelli importanti per TV8: entrambe le edizioni del 2026 hanno debuttato oltre il 5% di share.

Dal debutto del 2023 ad oggi: il programma continua a pesare su TV8

Particolarmente curioso è il confronto con la nascita stessa di GialappaShow. La prima puntata assoluta, trasmessa il 21 maggio 2023, aveva raccolto 1.505.000 spettatori complessivi tra TV8 e Sky. Sul solo TV8 erano circa 900 mila, con uno share vicino al 5%.

Tre anni e otto edizioni dopo:

2023: circa 900 mila spettatori su TV8 – 5%

2026: 755 mila spettatori su TV8 – 5,2%

Gli spettatori assoluti sono diminuiti, anche per effetto di una platea televisiva lineare più frammentata, ma la quota di pubblico conquistata da GialappaShow su TV8 non si è ridotta. Anzi, è leggermente superiore a quella del debutto assoluto.

Ed è forse questo il numero che racconta meglio la forza del programma.

La Gialappa’s e Mago Forest: una formula che non si è consumata

Otto edizioni in poco più di tre anni avrebbero potuto facilmente consumare il format.

È accaduto invece quasi il contrario. Giorgio Gherarducci e Marco Santin hanno ritrovato con GialappaShow una formula capace di conservare lo spirito storico della Gialappa’s Band aggiornandolo alla televisione di oggi.

Al centro resta Mago Forest, ormai molto più di un semplice conduttore: è diventato il vero punto di raccordo tra le voci della Gialappa’s, il cast comico, gli ospiti e le numerose parodie.

Accanto a lui continua poi l’idea della co-conduzione variabile. La nuova stagione è partita con Simona Ventura, tornata sul palco insieme ai Gialappi dopo oltre trent’anni, mentre tra le novità del cast c’è anche Max Angioni.

Il risultato è uno show che riesce a mescolare televisione, comicità, musica, parodie e riferimenti all’attualità senza perdere la propria identità.

GialappaShow è ormai uno dei programmi simbolo di TV8

Probabilmente è questo l’aspetto più rilevante dell’analisi Auditel.

GialappaShow nasceva nel 2023 quasi come una nuova scommessa televisiva. Oggi, arrivato all’ottava edizione, è diventato uno dei prodotti più riconoscibili della rete.

Il 5,2% di share su TV8 assume quindi un peso particolare: significa che il programma riesce ancora a competere con offerte di prima serata delle reti generaliste disponendo di una platea potenziale e di un posizionamento differenti.

E il Total Audience amplia ulteriormente il quadro, portando l’esordio a 1 milione 145 mila spettatori medi tra TV8 e Sky.

Dopo otto edizioni, dunque, non c’è soltanto la tenuta. Rispetto all’autunno scorso c’è anche una crescita.

Ed è forse questa la migliore notizia per la Gialappa’s Band: GialappaShow non vive più dell’effetto nostalgia per i vecchi “Mai Dire”. Ha costruito un pubblico e un’identità propri, diventando a tutti gli effetti uno dei titoli più riconoscibili della nuova TV8.