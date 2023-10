Quando mancano meno di quattro mesi all’inizio del Festival di Sanremo, sono stati resi noti i nomi dei 49 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2023 che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. Tra questi figurano molti artisti già conosciuti al grande pubblico per la loro partecipazione ad alcuni talent come Amici e XFactor. Vediamo insieme l’elenco completo.

Sanremo Giovani 2023: in gara tra gli altri Alex, Ndg, Clara e Beatrice Quinta

Oggi, venerdì 27 ottobre 2023, sono stati diffusi alcuni dati riguardo le domande per Sanremo Giovani che ha fatto registrare 564 richieste provenienti da tutta Italia. Nel dettaglio si è trattato di 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi). La Regione più rappresentata è stata il Lazio, seguito da Lombardia e Sicilia. Delle 564 domande, 44 sono stati i gruppi mentre 520 i cantanti singoli di cui per la maggioranza uomini (334 uomini, pari al 64,23 per cento) contro 186 donne (35,77 per cento).

I 49 cantanti (di cui sei gruppi), che sono stati scelti da una commissione musicale presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, si dovranno ora esibire dal vivo. A passare la selezione saranno solo in otto che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre 2023.

Nell’elenco figurano ex allievi di Amici come Alex Wyse (cui rumors volevano una sua partecipazione con Luigi Strangis), Tancredi, Mameli e Ndg e ex di XFactor come Beatrice Quinta e i Santi Francesi. Tra i nomi noti spicca anche quello di Clara, attrice di Mare Fuori pluripremiata per il suo brano ‘Origami all’alba’.

Questi i 49 nomi ammessi per Sanremo Giovani:

Alex Wyse con La mia canzone per te

Assurditè con Bella Storia

ASTERIA con Venere

Beatrice Quinta con Alleluia

bnkr44 (gruppo) con Effetti speciali

CALEYDO con PIATTAFORMA PERSONALE

Cara con Giulia

CENERI con ULTIMA FESTA

Chakra con Luna di Miele

chiamamifaro con La Poesia

ChiEdo con Autunno retrò

CLARA con Boulevard

COLLETTIVO (gruppo) con ALTALENA

Commodo con Pioggia

Diego Lazzari con Lontana Dai Guai

Erresolo con Pappagalli a Berlino

Ethan con Vuoto

Extrasistoli con Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre

Germo67 con Fastidio

Grenbaud con Mama

Greta (gruppo) con Greta

Guall con Pozzanghere di sale

Ilan con Stelle cadenti

Jacopo Sol con COSE CHE NON SAI

Jeson con Perdonare te

Kaze con Figli della città

La Base con Nessuno ci crede

Leon Faun con Anima

Lor3n con Fiore D’inverno

Mameli con mai love

Maracuja (gruppo) con Showman

MARGHERITA PRINCIPI con ho la testa che mi fa

Marmo con Terra Mia

MonnaElisa con Amore consumato

Mose con Ikigai (Sara)

Nahaze con MAI CAPITA

Nashley con Quello che conta davvero

NDG con PIOVE

Pheelow con Se mi ucciderà

Rakele con KILL BILL

Rizzo con Bonjour Adieu

Santi Francesi (gruppo) con Occhi tristi

Senza Cuore con Sole in inverno

Simone Panetti con Polverina

Speakeasy (gruppo) con George Best

Tancredi con Perle

Thoé con M’ama

Tuma con Alieni

Vale con LP Stronza

Chi andrà come big

Durante la finale del 13 dicembre si esibiranno gli 8 artisti che hanno passato le selezioni ai quali si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo. Saranno soltanto i primi tre però che accederanno come big alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.