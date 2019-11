Dubbi su alcuni partecipanti a Sanremo Giovani 2020. A parlare di “coincidenze” è Pinuccio, inviato di Striscia la notizia, che prova a fare chiarezza in un nuovo servizio in onda nella puntata di stasera, lunedì 4 novembre 2019. Ecco il video Mediaset con tutti i dubbi, per cui ad essere interrogato a distanza è anche il nuovo direttore artistico del Festival, Amadeus. Ma, l’amato conduttore Rai, deciderà o no di rispondere al tg satirico targato Antonio Ricci?