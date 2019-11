Si cominciano a scaldare i motori per la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con le semifinali di Sanremo Giovani 2020, il concorso canoro in arrivo su Rai1. Ecco tutto quello che c’è da sapere e i nomi dei 20 finalisti che si contendono il tutto per tutto per accedere alla finalissima.

Sanremo Giovani 2020 date: ecco quando su Rai1

Ci siamo. Fervono i preparativi per Sanremo 2020, la kermesse canora per eccellenza della musica italiana presentata quest’anno da Amadeus, con la gara di Sanremo Giovani. Il concorso canoro “minore” per giovani talenti della musica è in arrivo su Rai1 con quatto appuntamenti pomeridiani previsti da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre. I quattro appuntamenti saranno trasmessi durante “Italia Si”, il programma condotto da Marco Liorni.

Durante questi quattro “speciali” appuntamenti si sfideranno i 20 semifinalisti arrivati ad un passo dalla possibilità di accedere alla finalissima di Sanremo Giovani 2020 prevista per il 19 dicembre in prima serata e in diretta su Rai1.

Tra i 20 finalisti ammessi alla semifinale, solo 10 potranno continuare il loro sogno di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”. Tra i 10 super finalisti solo 5 potranno accedere alle Nuove Proposte di Sanremo 2020 e salire sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. A questi 5 giovani talenti si andranno poi ad aggiungere i 2 vincitori di Area Sanremo e di diritto la vincitrice di Sanremo Young 2019.

Dopo le audizioni dello scorso 3 novembre presso il Teatro delle Vittorie, il direttore artistico Amadeus con la Commissione musicale composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis hanno finalmente svelato i nomi dei 20 semifinalisti.

Sanremo Giovani 2020: partecipanti e finalisti

In allegato i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2020. Precisiamo che da domani, martedì 5 novembre dalle ore 18.00 sarà possibile ascoltare tutti i brani dei semifinalisti sul sito www.sanremo.rai.it