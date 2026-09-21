Il Festival di Sanremo 2027 prende ufficialmente forma. La Rai ha pubblicato il regolamento della 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana, la prima con Stefano De Martino direttore artistico.
Sanremo 2027 si svolgerà al Teatro Ariston per cinque serate consecutive, da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, con diverse novità rispetto alle ultime edizioni. Saranno 24 gli artisti in gara, tutti riuniti in un’unica categoria e tutti protagonisti nel corso delle cinque serate.
Tra le novità più importanti ci sono la nascita della Serata Performance, che determinerà chi rappresenterà la Rai all’Eurovision Song Contest 2027, una nuova Giuria Internazionale di Esperti e regole specifiche sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella creazione delle canzoni.
Sanremo 2027, 24 Campioni in gara
La gara sarà composta da 24 artisti, singoli o gruppi, ciascuno con una canzone inedita.
Stefano De Martino selezionerà direttamente 23 artisti, mentre il ventiquattresimo posto sarà assegnato di diritto al vincitore di Sarà Sanremo 2026, al termine del nuovo percorso di Sanremo Giovani.
Il regolamento precisa che nella selezione saranno considerate, tra le altre cose, la qualità e l’originalità dei brani, l’interpretazione, il valore artistico e la rilevanza degli interpreti.
Le proposte artistiche potranno essere fatte pervenire alla Rai entro il 23 novembre 2026, mentre gli artisti selezionati potranno essere annunciati a partire dal 29 novembre.
Prima serata Sanremo 2027, martedì 16 febbraio: cantano tutti i 24 Campioni
La prima serata di Sanremo 2027, in programma martedì 16 febbraio, vedrà l’esecuzione di tutte le 24 canzoni in gara.
A votare saranno:
- Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: 67%
- Giuria Popolare: 33%
La Giuria Popolare comprende sia il Televoto sia il nuovo Voto Online.
Seconda serata Sanremo 2027, mercoledì 17 febbraio: tornano tutti i Campioni
Una delle caratteristiche della nuova formula è che non ci sarà la tradizionale divisione degli artisti tra seconda e terza serata. Mercoledì 17 febbraio, infatti, tutti e 24 i concorrenti torneranno a eseguire il proprio brano.
Questa volta il voto sarà affidato alla:
- Giuria delle Radio: 67%
- Giuria Popolare: 33%.
Terza serata di Sanremo 2027: confermate le Cover
Giovedì 18 febbraio 2027 sarà invece il momento della Serata delle Cover.
I 24 Campioni sceglieranno una canzone tratta dal repertorio italiano o internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2026, e dovranno eseguirla insieme a un artista ospite.
La classifica sarà determinata da:
- Giuria Popolare: 34%
- Sala Stampa, Tv e Web: 33%
- Giuria delle Radio: 33%.
Verrà proclamato un vincitore della Serata Cover, ma c’è un dettaglio importante: il risultato delle Cover non contribuirà alla classifica generale del Festival.
Sanremo 2027, arriva la nuova Serata Performance
La novità più significativa arriverà venerdì 19 febbraio. La quarta serata sarà denominata ufficialmente “Serata Performance”.
I 24 artisti interpreteranno nuovamente il proprio brano in gara, ma potranno farlo attraverso modalità esecutive, interpretative e di messa in scena differenti rispetto alle altre serate.
Il testo e la struttura della canzone resteranno quelli della gara, mentre potranno esserci modifiche all’arrangiamento finalizzate alla nuova performance, previo accordo con la Direzione Artistica.
A votare saranno:
- Giuria Popolare: 50%
- Giuria Internazionale di Esperti: 50%.
Ed è qui che arriva la grande novità.
Chi vince la Serata Performance va all’Eurovision 2027
Il vincitore della Serata Performance sarà designato dalla Rai per rappresentarla all’Eurovision Song Contest 2027. Questo significa che vincere Sanremo e andare all’Eurovision diventano due risultati distinti.
L’artista che conquisterà il primo posto venerdì potrà quindi rappresentare l’Italia all’Eurovision anche senza vincere la classifica generale del Festival.
Anche la classifica della Serata Performance sarà autonoma e non verrà sommata alla classifica generale di Sanremo.
Una nuova Giuria Internazionale di Esperti
Proprio per la Serata Performance debutterà una quarta giuria: la Giuria Internazionale di Esperti. Il regolamento Rai la definisce come composta da personalità di particolare rilievo professionale nel mondo internazionale della musica e dello spettacolo.
La giuria entrerà in azione esclusivamente nella serata di venerdì e avrà un peso del 50%, identico a quello della Giuria Popolare.
Finale Sanremo 2027: come sarà scelto il vincitore
Sabato 20 febbraio torneranno sul palco tutti i 24 Campioni con le rispettive canzoni.
Nella prima fase della finale voteranno:
- Giuria Popolare: 34%
- Sala Stampa, Tv e Web: 33%
- Giuria delle Radio: 33%.
Questi risultati saranno aggregati alle votazioni ottenute nella prima e nella seconda serata. Dalla classifica generale accederà alla fase conclusiva un numero di artisti compreso tra tre e cinque. I loro nomi saranno annunciati senza rivelare l’ordine di classifica.
A quel punto scatterà una nuova votazione nella quale voterà esclusivamente la Giuria Popolare. Il risultato di questa votazione peserà per il 50%, mentre il restante 50% sarà costituito dai risultati precedentemente accumulati. Da questa classifica uscirà il vincitore di Sanremo 2027.
Sanremo 2027 e Intelligenza Artificiale: cosa dice davvero il regolamento
Un’altra delle novità più interessanti riguarda l’Intelligenza Artificiale.
Il regolamento stabilisce esplicitamente che le canzoni devono essere espressione della creatività umana.
Non potranno essere utilizzati sistemi o strumenti di IA nell’ideazione, nella composizione di musica e testi o nella realizzazione dei brani quando il loro impiego comporti la sostituzione, l’alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano.
Non si tratta quindi, tecnicamente, di un divieto assoluto di qualsiasi tecnologia basata sull’intelligenza artificiale.
Il punto centrale è che l’IA non potrà sostituirsi alla creatività dell’autore e del compositore.
La Rai e il direttore artistico potranno inoltre utilizzare mezzi tecnologici per verificare e valutare un eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale nella realizzazione delle canzoni.
Quanto possono durare le canzoni di Sanremo 2027?
Anche sulla durata il regolamento stabilisce limiti precisi.
Le canzoni in gara potranno avere una durata massima di 3 minuti e 30 secondi, fatta salva la possibilità di piccole eccedenze motivate da esigenze artistiche.
Per le canzoni della Serata Cover, invece, il limite viene fissato a 4 minuti.
I brani dovranno inoltre avere un testo prevalentemente in lingua italiana, anche se saranno consentite parole, espressioni o brevi frasi in dialetto o in lingua straniera, purché non venga snaturato il carattere complessivamente italiano della canzone.
Sanremo 2027, tutte le date delle cinque serate
Il calendario ufficiale del Festival è quindi:
- Martedì 16 febbraio: prima serata con i 24 brani in gara.
- Mercoledì 17 febbraio: seconda esecuzione dei 24 brani.
- Giovedì 18 febbraio: Serata delle Cover.
- Venerdì 19 febbraio: nuova Serata Performance e scelta del rappresentante Rai all’Eurovision.
- Sabato 20 febbraio: finale e proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2027.
Quello pubblicato dalla Rai rappresenta dunque il primo vero atto ufficiale del Sanremo di Stefano De Martino, con una formula profondamente rinnovata e due competizioni distinte: quella che porterà alla vittoria del Festival e quella che, nella Serata Performance, determinerà il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2027.