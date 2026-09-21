Nuovi colpi di scena attendono i fans de La Promessa. Nelle prossime puntate della telenovela spagnola di Rete 4, Angela e Curro saranno pronti a prendersi una grande rivincita su Lorenzo De La Mata. Come reagirà il capitano quando la coppia lo umilierà davanti a tutti? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: Lorenzo organizza un evento alla tenuta

La storyline prende il via nel momento in cui il capitano De La Mata orginazza una partita a carte a La Promessa. L’uomo invita alcuni suoi amici, tra i quali c’è anche il marchese de Andujar, che in passato aveva fatto delle avances ad Angela.

Purtroppo però, uno dei nobili invitati non si presenta all’evento, e Curro si dichiara disposto a prendere il suo posto. Il giovane, entra nella stanza e si presenta agli invitati come nuovo segretario di Alonso, e la sua entrata non viene accolta con grande entusiasmo da Lorenzo. Tuttavia gli altri non sembrano affatto contrari a questo cambio di programma, e Curro prende così posto al tavolo da gioco.

Angela sconvolge i presenti: news La Promessa

I timori di Lorenzo si rivelano ben presto fondati. Poco dopo infatti, a fare il suo ingresso nella stanza è Angela, che non esita a dichiarare davanti a tutti di voler parlare con Curro per definire i dettagli del loro matrimonio.

I presenti sono sconvolti, perché convinti che il matrimonio fosse stato annullato. Tuttavia la giovane non mostra alcun imbarazzo, e senza alcuna esitazione spiegherà agli uomini seduti al tavolo verde che le nozze con Lorenzo sono effettivamente state annullate, non perché lei sia pazza o malata, ma perché è innamorata di Curro!

A conferma dei progetti della nuova coppia, Angela mostra a tutti l’anello di fidanzamento ricevuto dall’ex baronetto.

Lorenzo umiliato da Angela e Curro: news La Promessa

Curro a questo punto si scusa con tutti, dicendosi dispiaciuto di dover abbandonare il tavolo verde, e spiegando che questa necessità è legata all’organizzazione del matrimonio, lasciando Lorenzo in evidente imbarazzo davanti ai suoi amici.

Lo sgarbo ricevuto è davvero grande, e conoscendo il capitano siamo sicuri che non lascerà passare questo affronto senza fare niente. Come si vendicherà Lorenzo per l’umiliazione subita? Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano ulteriori dettagli sulla vicenda, e per scoprire altre news dovremmo attendere qualche giorno. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggionati.