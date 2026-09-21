Arriva l’autunno e il mese di Ottobre 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Ottobre 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Ottobre 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Nove

FRATELLI DI CROZZA / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 2 ottobre, alle 21.30 sul canale 9, su Tivùsat canale 9, su Sky Glass e Sky Stream canale 131, su Sky Q e My Sky canale 149. Dopo il grande successo delle ultime edizioni, Maurizio Crozza torna con nuove imperdibili serate

evento. La sua satira unica è sempre puntata sull’attualità politica e sociale, raccontata attraverso vecchi e nuovi personaggi e monologhi pungenti.

CHE TEMPO CHE FA / PRIMA TV – Ogni domenica ad ottobre, alle 19.30. Torna il talk show condotto da Fabio Fazio, che racconta con autorevolezza la contemporaneità

attraverso esclusive interviste a icone e grandi personalità nazionali e internazionali. Al suo fianco, come sempre ci sarà Luciana Littizzetto che, con il suo inconfondibile stile comico

e irriverente, proporrà la sua originale lettura dei fatti del nostro Paese. Ad introdurre le grandi interviste sarà l’immancabile Filippa Lagerbäck.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA / PRIMA TV – Ogni mercoledì ad ottobre, alle 21.15. Raddoppia il classico appuntamento di “Il tavolo di Che tempo che fa”. Oltre alla consueta domenica, ci sarà un appuntamento infrasettimanale che porterà in prima serata le conversazioni informali con gli ospiti, le gag comiche e le improvvisazioni che rendono iconico il programma.

COMEDY MATCH / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 22 ottobre, alle 21.30. Arriva la nuova stagione della sfida comica condotta da Katia Follesa. Due squadre di comici si affrontano a colpi di improvvisazione, tra umorismo travolgente, battute fulminanti e giochi esilaranti.

Chi riuscirà a far ridere di più e a conquistare il titolo di “Comedy Match”?

I programmi su Real Time

IL RE DEL BISTURI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dall’1 ottobre, alle 21.30. Il professor Giulio Basoccu incontra nuovi pazienti alle prese con un delicato percorso di rinascita. Queste persone affrontano un viaggio emotivo, fisico e psicologico per migliorare il proprio aspetto o affrontano trasformazioni radicali per ritrovare la loro autostima e migliorare la loro vita.

IL MATRIMONIO DI IDA E PIETRO / PRIMA TV – Martedì 6 ottobre, alle 21.30. Ida, famosa agente immobiliare di “Casa a prima vista”, sposa il compagno Pietro Albano. Real Time racconta l’attesissimo evento con uno speciale dedicato alla cerimonia, che vedrà la partecipazione di diversi volti del canale, tra cui Tommaso Foglia che curerà il catering di dolci.

SPECIALE MATRIMONIO A PRIMA VISTA / PRIMA TV – Mercoledì 28 ottobre alle 21.30. Uno speciale dedicato a “Matrimonio a prima vista”. Scopriamo l’evoluzione del percorso di alcune delle coppie più iconiche che si sono incontrate nel corso delle varie stagioni e che hanno deciso di continuare a stare insieme. Alcune di queste hanno anche coronato il sogno di diventare genitori.

I programmi su DMAX

REAL TV: AGENTI IN PRIMA LINEA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 10 ottobre, alle 21.25. Grazie alle immagini catturate dalle bodycam e dalle telecamere di servizio della polizia, seguiamo il lavoro delle forze dell’ordine svedesi. Tra inseguimenti, interventi d’emergenza e controlli ad alta tensione, scopriamo i rischi e le decisioni che gli agenti affrontano quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

QUELLA PAZZA FATTORIA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 21 ottobre, alle 21.25. Tornano le avventure di Davide e Roberto, che guidano la loro fattoria. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri per l’azienda e spesso padre e figlio hanno dovuto dedicarsi agli impegni più urgenti, tralasciando i lavori di ammodernamento, sistemazione e pulizia della proprietà. Ora, però, i due sono pronti a ripartire e a dare nuovo lustro alla Gomiero Farm.

VADO A VIVERE NEL BOSCO: SOS / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 26 ottobre, alle 21.25. Marty, Misty e Matt Raney rispondono alle richieste di aiuto di familiari, amici e vicini preoccupati per coloni che vivono in condizioni estreme, al limite della sopravvivenza. Con delle irruzioni a sorpresa, i Raney devono affrontare e convincere i coloni più ostinati a cambiare prima che sia troppo tardi.

MR. ORO: TUTTO HA UN PREZZO /PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 29 ottobre, alle 21.25. Torna Mr. Oro, imprenditore e star dei social che gestisce una rete di 11 negozi compro oro

tra Milano e Torino. Seguiamo le sue giornate frenetiche, tra clienti di ogni tipo, esigenze, richieste varie e problemi da risolvere.

I programmi su Food Network

LOMBARDIA A TAVOLA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 6 ottobre, alle 22.00. Vittorio Vaccaro ci accompagna in un viaggio di sapori nella Lombardia più autentica, per scoprire i

sapori e le ricette più gustose della regione.

LA DOLCE CAPRI DI RENATO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dall’8 ottobre, dalle 22.00. Il famoso pasticcere Renato Ardovino arriva a Capri per mostrarci nuove deliziose ricette. In ogni episodio, dalla cucina della sua villa, prepara due dessert iconici della tradizione culinaria di Capri e della Campania.

I DOLCI D’ITALIA CON LUCAKE / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 18 ottobre, alle 10.00. Luca Perego, in arte LuCake, ha conquistato un’intera community di migliaia di follower con i suoi dolci. Ora, è pronto al debutto su Food Network! In ogni puntata, preparerà due torte simbolo di diverse regioni e, con l’occasione, racconterà con tono autentico e coinvolgente tradizioni sapori e territori.

I programmi su Discovery

DUAL SURVIVAL COLOMBIA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 10 ottobre, alle 21.15. La biologa esperta di conservazione Fernanda Pérez Alarcón e l’avventuriero ed esperto survivalista Juan Luis Palma uniscono le loro forze e la loro esperienza per sopravvivere negli ambienti più inospitali della Colombia. I due avranno a disposizione risorse limitate, ma dimostreranno come affrontare i pericoli e riuscire a tornare alla civiltà prima che sia troppo tardi.

I RE DEI TONNI / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 25 ottobre, alle 21.15. Al largo di Cape Cod, alcuni pescatori di diverse generazioni lottano per mantenere le proprie famiglie con la pesca al tonno, dove ogni singola creatura può valere oltre 10.000 dollari. Seguiamo le sfide di pescatori professionisti che affrontano fatiche, imprevisti e forti emozioni.

A CACCIA DI RETTILI / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 26 ottobre, alle 21.15. Arriva la seconda stagione di “A caccia di rettili”. Julia è pronta a catturare serpenti a Brisbane ma quest’anno i colleghi Steve e Dan continuano ad operare in città mentre lei interverrà in altre zone dell’Australia e persino all’estero. Durante il suo lavoro, affiancherà anche il dottor Bryn Fry nella ricerca sul campo, catturando animali velenosi per studiarne il veleno a fini scientifici.

LA FEBBRE DELL’ORO / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 30 ottobre, alle 21.15. Torna, con una nuova stagione, “La febbre dell’oro”. Con il prezzo del prezioso metallo alle stelle, Parker, Tony e Rick puntano ad estrarre milioni di dollari. Intanto, i minatori si contendono le squadre, sottraendosi uomini a vicenda e cercando di assicurarsi i terreni migliori in un contesto diventato sempre più spietato.

I programmi su Turbo

MOTORS / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 10 ottobre, alle 20.20. Torna il magazine settimanale condotto dall’esperta di motoring Irene Saderini, che ci mostra tutta le

novità in arrivo nel mondo dell’automotive.

BETTER CALL ROBY / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 12 ottobre, alle 22.15. Arriva la seconda stagione di “Better Call Roby”, con protagonista Roby PMG. Il meccanico,

specializzato in auto americane, lavora nel garage di casa sua dove amici e clienti si presentano, spesso senza preavviso, per chiedere aiuto con piccole e veloci riparazioni. Stanco di non potersi riposare mai, Roby spiega nel dettaglio come svolgere questi lavoretti anche da soli.

SOGNI A QUATTRO RUOTE CON RICHARD HAMMOND / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 20 ottobre, alle 22.15. Il famoso conduttore Richard Hammond ha deciso di aprire un’officina per il restauro di auto d’epoca nella sua città natale, partendo completamente da zero. Ma gli affari non vanno come previsto e ora un consulente deve rivoluzionare il team. Tra gare, sfide e imprevisti, arriva anche un incarico prestigioso: il restauro di una Rolls-Royce Wraith per celebrare il D-Day.

I programmi su K2

SUPERTHINGS RIVALS OF KABOOM: KAZOOM POWER / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 5 ottobre alle 16.30. Proseguono le avventure di tre amici di 11 anni, scelti da un cappello magico per salvare Kaboom City. Tra azione e comicità, il gruppo dovrà imparare a collaborare e a non cedere alla rivalità.

IL BARBIERE PASTICCIERE / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 12 ottobre, alle 20.00. Arrivano i nuovi episodi di “Il barbiere pasticcere”, una fetta di pane che fa il barbiere, apparentemente cinico ed egoista, ma che in realtà ha un gran cuore. Ogni taglio di capelli è uno spettacolo unico. Il barbiere pasticciere trasforma dei semplici dessert in deliziosi dolcetti belli da vedere.

I programmi su Frisbee

CRY BABIES MAGIC TEARS / PRIMA TV – Dal 4 ottobre, ogni domenica, alle 17.00. Un affascinante cartoon che sottolinea l’importanza dell’amicizia, dell’empatia e del lavoro di squadra. Un gruppo di adorabili bebè esplora un mondo fantasioso in cui le lacrime sono magiche e racchiudono poteri speciali. Tra grandi emozioni come amore o felicità, i piccoli superano insieme situazioni difficili.

GIUS’IN TEMPO / PRIMA TV – Dal martedì al venerdì, dal 6 ottobre, alle 19.30. Giustino è un bambino curioso e pieno di immaginazione che, insieme al suo inseparabile Ciuffetto e all’amica Olivia, parte ogni volta per un’avventura fantastica. Tra mondi lontani, epoche diverse e scenari sempre nuovi, il trio affronta piccole sfide legate alla vita

quotidiana, imparando il valore della collaborazione, dell’ascolto e della fantasia.

GO DOG, GO! / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 12 ottobre, alle 17.30. Tag è un’abile meccanica. Grazie al suo ingegno e alla sua creatività, può spingersi ovunque il suo

piano la porti, sempre in compagnia del suo migliore amico, Scooch Pooch. Quest’ultimo è il perfetto contrappeso all’energia travolgente di Tag. Tag è sempre piena di energia, ma le viene spesso ricordato che sono la famiglia, gli amici e i vicini a dare davvero vita a una comunità.

I programmi su HGTV (Home & Garden)

SOS: CASE IMPOSSIBILI / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 6 ottobre, alle 22.00. Arriva la nuova stagione di “SOS: case impossibili” con protagonisti Mike e Denese Butler. A Boston, i due esperti di ristrutturazione sistemano le case che, dopo aver subito varie modifiche dai

diversi proprietari nel corso degli anni, sono diventate irregolari sulle planimetrie e non sono funzionali.

C’ERA UNA VOLTA CASA: IL GRANDE PROGETTO / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 12 ottobre, alle 22.00. Ben ed Erin aiutano i loro amici più cari ad affrontare un ambizioso progetto: trasformare un vecchio magazzino degli anni ’30 in un lussuoso hotel nella città di Laurel. Tra ambiziosi sogni e ostacoli imprevisti, ogni scelta si rivelerà cruciale.

RISTRUTTURAZIONE A SORPRESA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 21 ottobre, alle 22.00. L’ex cantante dei New Kids on the Block e ora esperto di ristrutturazioni Jonathan Knight sorprende alcuni ignari proprietari di casa in negozi di bricolage o arredamento offrendo loro la possibilità di trasformare uno spazio della loro abitazione. In 72 ore, Jonathan darà vita a trasformazioni di design spettacolari.

LA MIA CASA DA SOGNO IN 100 GIORNI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 22 ottobre. Arrivano i nuovi episodi di “La mia casa da sogno in 100 giorni”. Brian e Mika, marito e moglie, realizzano case da sogno per i clienti di Tampa, in Florida. Agente immobiliare lei, designer lui: i due progettano e costruiscono la casa perfetta partendo dalle fondamenta in 100 giorni o anche meno.