Sal Da Vinci con la sua ‘Per sempre sì‘, secondo la classifica di stampa e televoto, è il grande trionfatore del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, reduce dal successo di ‘Rossetto e caffè‘ vince la 76esima edizione della kermesse grazie ad una canzone che parla di una promessa e di un amore che dura per sempre. Una vittoria che però non deriva solo dalla sua gente. Vediamo nel dettaglio la classifica finale e come Sal Da Vinci, per appena lo 0.3% dei voti, è riuscito a battere Sayf.

Sal Da Vinci primo con 0,03% più di Sayf: la classifica con i dati del televoto e sala stampa

Che sarebbe stato il Festival di Sal Da Vinci lo si capiva da come il pubblico intonava il suo successo ‘Rossetto e Caffè‘ ogni volta che il cantante scendeva le scale per esibirsi. Dopo 17 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival (era il 2009, dove arrivò terzo con “Non riesco a farti innamorare” nell’edizione vinta da Marco Carta), arriva il primo posto per il 56enne cantautore napoletano.

Salvatore Michael Sorrentino, nome d’arte di Sal Da Vinci, nasce a New York e prende dal padre la passione per la musica. Una lunga carriera fatta di teatro, film e tante canzoni che lo porta solo dopo 50 anni a festeggiare questa vittoria. Al termine della gara ha voluto dedicare il primo posto alla sua città, Napoli, e a sua moglie Paola Pugliese che era con lui dietro le quinte.

“Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia città che mi ha sempre sostenuto, e poi a una persona che non c’è più, Vincenzo D’Agostino, la poesia delle mie melodie. Ho perso mio padre qualche anno fa, lui da lassù è vicino a me sempre. Questa è la vittoria del popolo, di tutti quelli che vengono dal basso“.

Ma non è solo la vittoria del popolo. Dopo tanta gavetta, ad essersi accorti di Sal Da Vinci è stata anche la stampa e le radio. Infatti a portarlo al trionfo non è stata solo la sua ‘gente’, persone comuni e vip, che in questi giorni hanno riempito i social di balletti con tanto di anello. Vediamo nel dettaglio come ha votato la sala stampa, le radio e il pubblico da casa. Il cantautore partenopeo infatti, solo per lo 0.3% ha avuto la meglio su Sayf (vera sorpresa del Festival).

Nella prima fase era previsto un televoto con Sessione Unica che aveva un peso percentuale del 34% contro il 33% della Giuria della Sala Stampa TV e Web; e il 33%della Giuria delle Radio.

La seconda fase, ha previsto la votazione di solo gli ultimi cinque artisti in gara (Arisa, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Sayf e Sal da Vinci) sempre con il 34%contro Giuria della Sala Stampa TV e Web 33% e Giuria delle Radio 33%.

Queste le percentuali totali di voto dei primi cinque:

1. Sal Da Vinci 22,2%

2. Sayf 21,9%

3. Ditonellapiaga 20,6%

4. Arisa 18,9%

5. Fedez e Marco Masini 16,5%

Questa invece la classifica del televoto: