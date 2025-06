Il Festival di Sanremo è da sempre sinonimo di RAI. Senza la televisione pubblica, il festival non avrebbe raggiunto la centralità che oggi rappresenta nella cultura pop italiana. Ma il futuro dell’evento sul primo canale non è così scontato: a pochi giorni dalla chiusura del bando promosso dal Comune di Sanremo, l’amministratore delegato della RAI, Rossi, ha lasciato intendere un clima di incertezza visto che sui palinsesti compare solo la scritta “Festival”.

Sanremo 2026 sulla Rai?

“Attenderemo l’esito del bando e la risposta del Comune” ha dichiarato Rossi, aggiungendo però che la macchina organizzativa è già in moto. “Carlo Conti è al lavoro sull’organizzazione editoriale e sul regolamento del prossimo Festival” ha spiegato, sottolineando come la preparazione di un evento di tale portata richieda mesi di lavoro.

Secondo Rossi, infatti, la RAI è l’unico broadcaster italiano in grado di allestire uno show come quello di Sanremo, grazie a un sistema produttivo praticamente unico in Europa, capace di trasformare uno spazio complesso come il Teatro Ariston in uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno ed infatti la sua è l’unica offerta sul tavolo.

“Il vero spettacolo non è quello sul palco, ma ciò che accade dietro le quinte” ha ricordato l’ad, ribadendo che la RAI realizzerà comunque un grande festival musicale: se non sarà Sanremo, sarà altrove, ma lo show si farà”.

Una posizione che lascia intendere fiducia, ma anche un messaggio chiaro: il Festival 2026 potrebbe non essere scontato sul palco dell’Ariston.