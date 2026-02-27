E’ calato il sipario sulla terza serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini la partecipazione di Irina Shayk e Ubaldo Pantani nelle vesti di co-conduttori. Il momento più atteso è stato sicuramente la TOP FIVE, la classifica dei 5 big più votati dalla giuria composta da radio e televoto. Tante le sorprese nei primi cinque posti.

Sanremo 2026, la classifica della terza serata di giovedì 26 febbraio 2025

La classifica della terza serata di giovedì 26 febbraio di Sanremo 2025 regala a sorpresa l’ingresso in TOP FIVE di alcuni cantanti esclusi dalla classifica provvisoria della prima serata data dal voto della Sala Stampa, Tv e Web. Il voto di questa sera è stato dato dalla somma al 50% delle preferenze della giuria radio + 50% del televoto da casa. La somma dei voti ha premiato cinque cantanti su 15 che si sono esibiti questa sera che entrano così nella TOP 5. Attenzione, ricordiamo che non è stata comunicata la posizione dei singoli cantanti, come da nuovo regolamento.

Ecco la TOP 5 classifica della terza serata di Sanremo 2026:

Arisa

Sayf

Luchè

Serena Brancale

Sal Da Vinci

Sanremo 2026, la classifica della terza serata del Festival

Sul finale Carlo Conti e Laura Pausini con i co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani hanno rivelato la classifica della terza serata di giovedì 26 febbraio 2025. Si tratta della TOP 5 delle canzoni più votate dalla giuria delle Radio e del televoto da casa. Attenzione: i cinque cantanti BIG entrati nella TOP FIVE sono in ordine sparso.

la classifica della terza serata di Sanremo 2026 è provvisoria

