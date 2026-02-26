E’ calato il sipario sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini la partecipazione di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo nelle vesti di co-conduttori. Il momento più atteso è stato sicuramente la TOP FIVE, la classifica dei 5 big più votati dalla giuria composta da radio e televoto. Tante le sorprese nei primi cinque posti.

Sanremo 2026, la classifica della seconda serata di mercoledì 25 febbraio

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa mercoledì 25 febbraio su Rai1, si sono esibiti 15 dei 30 Big in gara. A co-condurre sono stati Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.

Tra i 15 cantanti erano presenti anche tre dei cinque più votati il giorno prima dalla sala stampa, ossia: Ditonellapiaga, Fulminacci, Fedez e Masini. Domani si esibiranno i restanti big in gara (tra cui Serena Brancale e Arisa, presenti nella cinquina dei primi).

La classifica della seconda serata di mercoledì 25 febbraio di Sanremo 2026 regala a sorpresa l’ingresso in TOP FIVE di alcuni cantanti esclusi dalla classifica provvisoria della prima serata data dal voto della Sala Stampa, Tv e Web. Il voto di questa sera è stato dato dalla somma al 50% delle preferenze della giuria radio + 50% del televoto da casa. La somma dei voti ha premiato cinque cantanti su 14 che si sono esibiti questa sera che entrano così nella TOP 5. Attenzione, ricordiamo che non è stata comunicata la posizione dei singoli cantanti, come da regolamento.

Ecco la TOP 5, la classifica random della seconda serata di Sanremo 2026:

Fedez e Masini

Ermal Meta

Nayt

LDA & Aka 7even

Tommaso Paradiso

Sanremo 2026, la classifica della seconda serata del Festival

Sul finale Carlo Conti e Laura Pausini con i co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo hanno rivelato la TOP 5 della seconda serata di mercoledì 25 febbraio 2025 data dalla somma dei voti della giuria delle Radio e del televoto da casa. Ecco i cinque cantanti BIG, in ordine sparso, entrati nella TOP FIVE della seconda serata:

Fedez e Masini

Ermal Meta

Nayt

LDA & Aka 7even

Tommaso Paradiso

Ricordiamo: la classifica della seconda serata di Sanremo 2026 è provvisoria ed è frutto SOLO del voto della Giuria delle Radio e del televoto da casa che si sono espressi in queste percentuali: televoto per un 50% e Giuria delle radio per il restante 50%.

Intanto voi lettori di SuperGuida Tv siete d’accordo con il voto della giuria radio + televoto oppure no? Fatecelo sapere nei commenti!