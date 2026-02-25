E’ calato il sipario sulla prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini con Can Yaman. Dopo l’esibizione dei 30 big in gara è stata comunicata la prima classifica provvisoria della serata con il voto della sala stampa.

Sanremo 2026, la classifica della Sala Stampa di martedì 24 febbraio: i primi cinque più votati

Dopo le 30 esibizioni degli artisti big in gara, Carlo Conti e Laura Pausini con Can Yaman, il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026, hanno annunciato la top five, ossia le 5 canzoni più votate dalla Giuria della Sala Stampa. Ricordiamo che la classifica provvisoria della prima serata del Festival di Sanremo 2026 è frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Cinque le canzoni più votate dalla sala stampa, ma quest’anno il regolamento del Festival prevede che non venga dato il posizionamento in classifica.

Ecco le cinque canzoni più votate dalla Giuria della Stampa, Tv e Web: Arisa con “Magica favola“, Fulminacci con “Stupida fortuna“, Serena Brancale con “Qui con me“, Ditonellapiaga con “Che fastidio!” e Fedez e Masini con “Male necessario“.

Ricordiamo che la prima classifica è provvisoria data dal SOLO voto espresso dalla Giuria della Stampa, Tv e Web.

Sanremo 2026, la classifica provvisoria di martedì 24 febbraio

Ecco la classifica provvisoria dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026:

Arisa con “ Magica favola “

con “ “ Fulminacci con “Stupida fortuna“

con “Stupida fortuna“ Serena Brancale con “Qui con me“

con “Qui con me“ Ditonellapiaga con “Che fastidio!“

con “Che fastidio!“ Fedez e Masini con “Male necessario“

Naturalmente siamo solo alla prima serata di #Sanremo2026 e nelle prossime serate del Festival tutto può cambiare considerando che cambierà anche il sistema di voto.

