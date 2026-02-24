Tutto pronto per la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Questa sera, martedì 24 febbraio 2026, ascolteremo tutte le 30 canzoni in gara dei Big. Scopriamo la scaletta, tutti i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della prima serata.

Scaletta Sanremo 2026: prima serata del 24 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la prima serata. Carlo Conti e Laura Pausini sono i conduttori della 76esima edizione trasmessa in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dalle ore 20.40 circa su Rai1. Sul palcoscenico i 30 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati dalla giuria della Sala stampa. A fine serata verrà comunicata la prima classifica provvisoria con le prime 5 canzoni più votate dalla Giuria della Sala Stampa.

Ecco di seguito la lista con i cantanti che si esibiranno durante la prima serata di Sanremo 2026 sul placo del Teatro Ariston. Ricordiamo che la scaletta è suscettibile di variazioni.

Scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, 24 febbraio

Ditonellapiaga con Che fastidio! Michele Bravi con Prima o poi Sayf con Tu mi piaci tanto Mara Sattei con Le cose che non sai di me Dargen D’Amico con AI AI Arisa con Magica favola Luchè con Labirinto Tommaso Paradiso con I romantici Elettra Lamborghini con Voilà Patty Pravo con Opera Samurai Jay con Ossessione Raf con Ora e per sempre J-Ax con Italia Starter Pack Fulminacci con Stupida sfortuna Levante con Sei tu Fedez & Marco Masini con Male necessario Ermal Meta con Stella stellina Serena Brancale con Qui con me Nayt con Prima che Malika Ayane con Animali notturni Eddie Brock con Avvoltoi Sal Da Vinci con Per sempre sì Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare Tredici Pietro con Uomo che cade Bambole di Pezza con Resta con me Chiello con Ti penso sempre Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta Leo Gassmann con Naturale Francesco Renga con Il meglio di me LDA & Aka7even con Poesie clandestine

Prima serata Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore e gli ospiti

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, l’arrivo di Can Yaman. Il celebre attore turco, protagonista dell’ultima stagione di Sandokan, sarà protagonista di un momento unico visto che sul palcoscenico del Teatro Ariston ritroverà Kabir Bedi, l’attore che 50 anni fa prestò il volto al primo Sandokan.

Ma non finisce qui, tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2026 anche: Tiziano Ferro, che festeggerà i 25 anni dalla sua “Perdono“. E ancora: Olly, il vincitore di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia” e l’ultracentenaria Chiavari Gianna Pratesi.

Da segnalare anche la presenza di Max Pezzali in collegamento dalla nave Costa Toscana, mentre sul palco di piazza Colombo ci sarà ospite Gaia.

Sanremo 2026: la scaletta della prima serata del 24 febbraio con gli orari

20:40 – APERTURA ‘PERCHE’ SANREMO E’ SANREMO’

20:43 – INGRESSO CONTI ED ESIBIZIONE OLLY, VINCITORE SANREMO 2025

20:50 – CONTI DA’ IL VIA ALLA 76ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL E SPIEGA REGOLAMENTO

20:54 – INGRESSO LAURA PAUSINI PRESENTATA DALLA VOCE DI PIPPO BAUDO

20:56 – 1° Cantante – DITONELLAPIAGA

21:07 – 2° Cantante – MICHELE BRAVI

21.13 – 3° Cantante – SAYF

21:19 – 4° Cantante – MARA SATTEI

21:25 – 5° Cantante – DARGEN D’AMICO

21:31 – OMAGGIO A PEPPE VESSICCHIO

21:39 – CARLO CONTI E LAURA PAUSINI PRESENTANO CAN YAMAN

21:42 – 6° Cantante – ARISA

21:48 – 7° Cantante – LUCHE’

21:54 – OSPITE GIANNA PRATESI

22:00 – 8° Cantante – TOMMASO PARADISO

22:06 – 9° Cantante – ELETTRA LAMBORGHINI

22:12 – MOMENTO TIM

22:15 – 10° Cantante – PATTY PRAVO

22:21 – 11° Cantante – SAMURAI JAY

22:32 – TIZIANO FERRO

22:47 – 12° Cantante – RAF

22:53 – MOMENTO TIM

22:58 – INGRESSO LAURA PAUSINI

22:59 – 13° Cantante – J-AX

23:04 – SUZUKI STAGE – COLLEGAMENTO CON GAIA

23:10 – INGRESSO CAN YAMAN

23:12 – 14° Cantante – FULMINACCI

23:21 – 15° Cantante – LEVANTE

23:27 – 16° Cantante – FEDEZ E MARCO MASINI

23:33 – COLLEGAMENTO CON MAX PEZZALI DA COSTA TOSCANA

23:39 – ESIBIZIONE MAX PEZZALI

23:45 – 17° Cantante – ERMAL META

23:51 – INGRESSO KABIR BEDI

00:00 – LANCIO DEL TG1 DELLA SERA

00:03 – 18° Cantante – SERENA BRANCALE

00:09 – 19° Cantante – NAYT

00:14 – SPOT LIGURIA

00:15 – 20° Cantante – MALIKA AYANE

00:21 – 21° Cantante- EDDIE BROCK

00:32 – INGRESSO LAURA PAUSINI

00:33 – 32° Cantante – SAL DA VINCI

00:38 – 23° Cantante – ENRICO NIGIOTTI

00:44 – INGRESSO CAN YAMAN

00:45 – 24° Cantante – TREDICI PIETRO

00:56 – 25° Cantante – BAMBOLE DI PEZZA

01:02 – 26° Cantante – CHIELLO

01:08 – 27° Cantante – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRO

01:14 – 28° Cantante – LEO GASSMANN

01:20 – 29° Cantante – FRANCESCO RENGA

01:26 – 30° Cantante – LDA & AKA 7EVEN

01:32 – COLLEGAMENTO DOPOFESTIVAL

01:38 – COLLEGAMENTO CON RAI RADIO 2

01:39 – CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA SERATA

01:44 – FINE

La scaletta è suscettibile di variazioni.