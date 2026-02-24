Tutto pronto per la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Questa sera, martedì 24 febbraio 2026, ascolteremo tutte le 30 canzoni in gara dei Big. Scopriamo la scaletta, tutti i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della prima serata.
Scaletta Sanremo 2026: prima serata del 24 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita
Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la prima serata. Carlo Conti e Laura Pausini sono i conduttori della 76esima edizione trasmessa in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dalle ore 20.40 circa su Rai1. Sul palcoscenico i 30 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati dalla giuria della Sala stampa. A fine serata verrà comunicata la prima classifica provvisoria con le prime 5 canzoni più votate dalla Giuria della Sala Stampa.
Ecco di seguito la lista con i cantanti che si esibiranno durante la prima serata di Sanremo 2026 sul placo del Teatro Ariston. Ricordiamo che la scaletta è suscettibile di variazioni.
Scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, 24 febbraio
- Ditonellapiaga con Che fastidio!
- Michele Bravi con Prima o poi
- Sayf con Tu mi piaci tanto
- Mara Sattei con Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico con AI AI
- Arisa con Magica favola
- Luchè con Labirinto
- Tommaso Paradiso con I romantici
- Elettra Lamborghini con Voilà
- Patty Pravo con Opera
- Samurai Jay con Ossessione
- Raf con Ora e per sempre
- J-Ax con Italia Starter Pack
- Fulminacci con Stupida sfortuna
- Levante con Sei tu
- Fedez & Marco Masini con Male necessario
- Ermal Meta con Stella stellina
- Serena Brancale con Qui con me
- Nayt con Prima che
- Malika Ayane con Animali notturni
- Eddie Brock con Avvoltoi
- Sal Da Vinci con Per sempre sì
- Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
- Tredici Pietro con Uomo che cade
- Bambole di Pezza con Resta con me
- Chiello con Ti penso sempre
- Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
- Leo Gassmann con Naturale
- Francesco Renga con Il meglio di me
- LDA & Aka7even con Poesie clandestine
Prima serata Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore e gli ospiti
La prima serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, l’arrivo di Can Yaman. Il celebre attore turco, protagonista dell’ultima stagione di Sandokan, sarà protagonista di un momento unico visto che sul palcoscenico del Teatro Ariston ritroverà Kabir Bedi, l’attore che 50 anni fa prestò il volto al primo Sandokan.
Ma non finisce qui, tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2026 anche: Tiziano Ferro, che festeggerà i 25 anni dalla sua “Perdono“. E ancora: Olly, il vincitore di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia” e l’ultracentenaria Chiavari Gianna Pratesi.
Da segnalare anche la presenza di Max Pezzali in collegamento dalla nave Costa Toscana, mentre sul palco di piazza Colombo ci sarà ospite Gaia.
Sanremo 2026: la scaletta della prima serata del 24 febbraio con gli orari
20:40 – APERTURA ‘PERCHE’ SANREMO E’ SANREMO’
20:43 – INGRESSO CONTI ED ESIBIZIONE OLLY, VINCITORE SANREMO 2025
20:50 – CONTI DA’ IL VIA ALLA 76ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL E SPIEGA REGOLAMENTO
20:54 – INGRESSO LAURA PAUSINI PRESENTATA DALLA VOCE DI PIPPO BAUDO
20:56 – 1° Cantante – DITONELLAPIAGA
21:07 – 2° Cantante – MICHELE BRAVI
21.13 – 3° Cantante – SAYF
21:19 – 4° Cantante – MARA SATTEI
21:25 – 5° Cantante – DARGEN D’AMICO
21:31 – OMAGGIO A PEPPE VESSICCHIO
21:39 – CARLO CONTI E LAURA PAUSINI PRESENTANO CAN YAMAN
21:42 – 6° Cantante – ARISA
21:48 – 7° Cantante – LUCHE’
21:54 – OSPITE GIANNA PRATESI
22:00 – 8° Cantante – TOMMASO PARADISO
22:06 – 9° Cantante – ELETTRA LAMBORGHINI
22:12 – MOMENTO TIM
22:15 – 10° Cantante – PATTY PRAVO
22:21 – 11° Cantante – SAMURAI JAY
22:32 – TIZIANO FERRO
22:47 – 12° Cantante – RAF
22:53 – MOMENTO TIM
22:58 – INGRESSO LAURA PAUSINI
22:59 – 13° Cantante – J-AX
23:04 – SUZUKI STAGE – COLLEGAMENTO CON GAIA
23:10 – INGRESSO CAN YAMAN
23:12 – 14° Cantante – FULMINACCI
23:21 – 15° Cantante – LEVANTE
23:27 – 16° Cantante – FEDEZ E MARCO MASINI
23:33 – COLLEGAMENTO CON MAX PEZZALI DA COSTA TOSCANA
23:39 – ESIBIZIONE MAX PEZZALI
23:45 – 17° Cantante – ERMAL META
23:51 – INGRESSO KABIR BEDI
00:00 – LANCIO DEL TG1 DELLA SERA
00:03 – 18° Cantante – SERENA BRANCALE
00:09 – 19° Cantante – NAYT
00:14 – SPOT LIGURIA
00:15 – 20° Cantante – MALIKA AYANE
00:21 – 21° Cantante- EDDIE BROCK
00:32 – INGRESSO LAURA PAUSINI
00:33 – 32° Cantante – SAL DA VINCI
00:38 – 23° Cantante – ENRICO NIGIOTTI
00:44 – INGRESSO CAN YAMAN
00:45 – 24° Cantante – TREDICI PIETRO
00:56 – 25° Cantante – BAMBOLE DI PEZZA
01:02 – 26° Cantante – CHIELLO
01:08 – 27° Cantante – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRO
01:14 – 28° Cantante – LEO GASSMANN
01:20 – 29° Cantante – FRANCESCO RENGA
01:26 – 30° Cantante – LDA & AKA 7EVEN
01:32 – COLLEGAMENTO DOPOFESTIVAL
01:38 – COLLEGAMENTO CON RAI RADIO 2
01:39 – CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA SERATA
01:44 – FINE
La scaletta è suscettibile di variazioni.