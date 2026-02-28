La quarta serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con la classifica TOP TEN, con i 10 duetti votati dalla sala stampa, giuria delle radio e televoto.

La classifica della quarta serata dei duetti di venerdì 27 febbraio di Sanremo 2026 ha proclamato il vincitore della serata dei duetti e delle cover. Il risultato è stato dato dalla somma dei voti della giuria così suddivisa: sala stampa 33%, giuria della radio 33% e televoto 34%. A trionfare sono stati Ditonellapiaga con TonyPitony che hanno cantato “The lady is a tramp” seguiti da Sayf con Alex Britti e Mario Biondi. Al terzo posto Arisa con Il coro del Teatro Regio di Parma.

DITONELLAPIAGA CON TONYPITONY SAYF CON ALEX BRITTI E MARIO BIONDI ARISA CON IL CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA BAMBOLE DI PEZZA CON CRISTINA D’AVENA TREDICI PIETRO CON GALEFFI, FUDASCA E G SAL DA VINCI CON MICHELE ZARRILLO LDA & AKA 7EVEN CON TULLIO DE PISCOPO NAYT CON JOAN THIELE DARGEN D’AMICO CON PUPO E FABRIZIO BOSSO LUCHE’ CON GIANLUCA GRIGNANI

