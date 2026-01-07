Carlo Conti è intervenuto in diretta al TG1 delle 20 con un annuncio a sorpresa sul prossimo Festival di Sanremo 2026. Ecco cosa ha rivelato il conduttore e direttore artistico della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.
Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso sulla nave del Festival
«Sono qui per una notizia» – inizia così l’annuncio di Carlo Conti al TG1 delle 20 sul prossimo Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato la presenza di un ospite fisso: si tratta di Max Pezzali che sarà protagonista da martedì 24 a sabato 28 febbraio sulla nave da crociera del Festival di Sanremo con la collaborazione di Costa Crociere.
«Avete presente quella nave che getta l’ancora davanti a Sanremo e che negli anni passati ospitava ogni sera un protagonista? Ecco, quest’anno ci sarà un unico nome per tutte le sere, e sarà Max Pezzali» – ha annunciato il direttore artistico al Tg1. Un nome, una garanzia, considerando la fama e il successo di Max Pezzali che è il primo ospite annunciato di questa 76esima edizione della kermesse canora. Non solo, Carlo Conti ha aggiunto: «ogni sera ci sarà una festa diversa, con la musica di Max e la sua allegria. Una ciliegina su questa torta meravigliosa che stiamo preparando». Prima di salutare i telespettatori del TG1 però il conduttore e direttore artistico rivela: «lunedì prossimo avrò un’altra anteprima per voi!».
Sanremo 2026, date e cantanti in gara
Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026 che, ricordiamo, quest’anno andrà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai1. In attesa di scoprire gli altri ospiti, conduttori e conduttrici che affiancheranno Carlo Conti durante le cinque serate, a seguire la lista dei 30 big e canzoni in gara:
- Tommaso Paradiso con “I romantici”;
- Serena Brancale con “Qui con me”;
- Fulminacci con “Stupida sfortuna”;
- Fedez e Marco Masini con “Male necessario”;
- Sayf con “Tu mi piaci tanto”;
- Arisa con “Magica favola”;
- Tredici Pietro con “Uomo che cade”;
- Samurai Jay con “Ossessione”;
- Malika Ayane con “Animali notturni”;
- Raf con “Ora e per sempre”;
- Ermal Meta con “Stella stellina”;
- Patty Pravo con “Opera”;
- Luchè con “Labirinto”;
- Nayt con “Prima che”;
- J-Ax con “Italia starter pack”;
- Enrico Nigiotti con “Ogni volta che non so volare”;
- Mara Sattei con “Le cose che non sai di me”;
- LDA & Aka7even con “Poesie clandestine”;
- Dargen D’Amico con “Ai Ai”;
- Levante con “Sei tu”;
- Eddie Brock con “Avvoltoi”;
- Elettra Lamborghini con “Voilà”;
- Ditonellapiaga con “Che fastidio!”;
- Chiello con “Ti penso sempre”;
- Leo Gassmann con “Naturale”;
- Sal Da Vinci con “Per sempre si”;
- Michele Bravi con “Prima o poi”;
- Francesco Renga con “Il meglio di me”;
- Maria Antonietta e Colombre con “La felicità e basta”;
- Bambole di Pezza con “Resta con me”.