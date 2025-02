Il Gruppo RTL 102.5 (con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta) sarà a Sanremo per raccontare la 75esima edizione del Festival tramite RadioFestival. Si tratta di un palinsesto dedicato alla kermesse che vedrà la presenza dei cantanti in gara e tante trasmissioni in diretta. Scopriamo insieme da quando ascoltarle.

RadioFestival, il Gruppo RTL 102.5 racconta Sanremo

RTL 102.5, insieme a Radiofreccia e Radio Zeta, sono pronte a tenere compagnia agli ascoltatori durante il Festival di Sanremo. Il Gruppo RTL 102.5 ha infatti pensato ad un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti e diverse curiosità che prende il nome di RadioFestival.

Le trasmissioni, che saranno in diretta da Corso Imperatrice vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5, inizieranno lunedì 10 febbraio 2025. Uno degli appuntamenti da non perdere è la classifica “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL”, che vede rinnovata la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la propria preferenza sulle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025, a partire da martedì 11 febbraio.

Le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. La classifica finale sarà il risultato delle preferenze espresse dagli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne. La società considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali. Il vincitore della CLASSIFICA “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL” 2025 – categoria Campioni sarà annunciato in diretta durante “L’Indignato Speciale”, in onda domenica 16 febbraio dalle 9.00 alle 11.00. Mentre quello della categoria Nuove Proposte durante “Pop Around The Clock”, in onda venerdì 14 febbraio dalle 17.00 alle 19.00.

Il closing party con Massimo Alberti

RTL 102.5 ha in programma anche un grande “Closing Party” che si terrà sabato 15 febbraio in diretta da Villa Noseda a Sanremo. L’appuntamento sarà trasmesso in radiovisione, con Massimo Alberti, che farà ballare tutti con il format musicale ’70-’80-’90 all’ora.