E’ calato il sipario sulla prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti con Gerry Scotti e Antonella Clerici. Dopo l’esibizione dei 29 big in gara è stata comunicata la prima classifica provvisoria della serata con il voto della sala stampa.

Sanremo 2025, la classifica della sala stampa di martedì 11 febbraio: i primi cinque più votati

Dopo le 29 esibizioni degli artisti big in gara, Carlo Conti e i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno annunciato la top five, ossia le 5 canzoni più votate dalla Sala Stampa. La classifica provvisoria della prima serata del Festival di Sanremo 2025 è data dal voto della Sala Stampa. Sono cinque gli artisti più votati dalla sala stampa, ma quest’anno il regolamento del Festival prevede che non venga dato il posizionamento in classifica.

Ecco le cinque canzoni più votate dalla Giuria della Stampa, Tv e Web: Giorgia con “La cura per me”, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”, Achille Lauro con “Incoscienti giovani” e Brunori Sas con “L’albero delle noci”.

Ricordiamo che la prima classifica è provvisoria data dal SOLO voto espresso dalla Giuria della Stampa, Tv e Web.

Sanremo 2025, la classifica provvisoria di martedì 11 febbraio

Ecco la classifica provvisoria dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2025:

Giorgia con “La cura per me”

Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”

Achille Lauro con “Incoscienti giovani”

Brunori Sas con “L’albero delle noci”

Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”

Naturalmente siamo solo all’inizio della gara e nelle prossime serate del Festival tutto può cambiare visto che ci saranno nuove fasi di voto.

