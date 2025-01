C’era grande attesa per il nuovo importante annuncio di questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti, andato in onda durante l’edizione delle ore 20 del Tg1. L’annuncio, come già in molti sospettavano nelle scorse ore, riguarda appunto le co-conduttrici e i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti durante le cinque serate dedicate alla kermesse della canzone italiana, in onda dall’11 al 15 febbraio 2025. Ma chi sono i nomi che affiancheranno Carlo Conti durante il Festival di Sanremo 2025? Ecco di seguito tutti i nomi annunciati oggi e che saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Sanremo 2025: le co-conduttrici e i co-conduttori del Festival della canzone italiana

Il presentatore tv Carlo Conti si è collegato questa sera con il Tg in onda sulla prima rete della tv di Stato per annunciare i nomi dei cinque volti noti che lo affiancheranno durante le altrettante serate del Festival di Sanremo 2025. A salire sul palco accanto al direttore artistico e conduttore della kermesse canora saranno:

PRIMA SERATA – Martedì 11: conduce Carlo Conti con forse una coppia ospite (dei suoi carissimi amici ha detto al TG1);

SECONDA SERATA – Mercoledì 12: Banca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica;

TERZA SERATA – Giovedì 13: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa;

QUARTA SERATA – Venerdì 14: serata delle cover – Mahmood e Geppi Cucciari;

QUINTA SERATA – Sabato 15: la finale – Alessia Marcussi, Alessandro Cattelan e qualche altra sorpresa.

Standing ovation per Giorgia le prove di oggi all’auditorium Rai di Roma

Intanto sono iniziate le prove che stanno avvenendo a Roma presso l’auditorium Rai, utilizzato solitamente per trasmissioni come Ballando con le Stelle. Durante le prove è successo anche qualcosa di particolare, stando alle dichiarazioni espresse dal maestro Enzo Campagnoli durante la puntata di La Volta Buona, che tra gli altri accompagnerà Giorgia durante le esibizioni al Festival di Sanremo, pare che a fine dell’esibizione, l’orchestra si è alzata in piedi ad applaudirla. “Tanta emozione” ha dichiarato il maestro Enzo Campagnoli.