Chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025? È ancora presto per delineare i contorni della prossima edizione della kermesse canora ma, a pochi giorno dalla finale dell’edizione numero 74 che ha visto trionfare Angelina Mango, sono tanti i nomi che si susseguono per il dopo Amadeus. Sulla questione che sta tenendo banco da una settimana su siti d’informazione e social è intervenuto una dei nomi più autorevoli del panorama musicale italiano: il più volte direttore d’orchestra al Festival di Sanremo Beppe Vessicchio.

Sanremo 2025, chi lo conduce? Paolo Bonolis o Stefano De Martino: parla il direttore d’orchestra

Il direttore d’orchestra, Beppe Vessicchio intercettato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ha rivelato le sue preoccupazioni in merito al futuro del Festival di Sanremo 2025 e di quanto possa essere impensabile un Festival senza la direzione artistica e la conduzione di Amadeus.

Le parole di Vessicchio

Vessicchio al programma radiofonico di condotto da Giorgio Lauro e Enzo Iacchetti ferma: “Un Sanremo senza Amadeus? La vedo una cosa impossibile”. E poi rivela: “Come direttore artistico del festival mi piacerebbe vederlo anche l’anno prossimo – aggiunge -. Anche se so che probabilmente non tornerà. Lui però ha raggiunto un’autonomia tale che lo rende capace di pensare a qualcosa che può evolvere, mentre chiunque altro sarebbe schiavo del sistema – continua -. È difficile pensare a un suo sostituto. Forse potrebbe esserci un giovane come Stefano De Martino oppure uno più esperto come Paolo Bonolis, che però sta in un’altra azienda…”.

Le ipotesi Sanremo 2025

Il maestro Beppe Vessicchio ha le idee molto chiare sul destino del Festival di Sanremo 2025: anche se non torna Amadeus alla conduzione della kermesse come ha annunciato più volte il conduttore, potrebbe ancora essere lui a selezionare le canzoni in gara.

Tra i nomi che sono trapelati in rete in questo ultimo periodo post Festival, per la conduzione di Sanremo 2025 ci sono Paolo Bonolis, Antonella Clerici e persino Laura Pausini (che ha già declinato l’ipotesi) e Giorgia. La scelta finale però è ancora lontana.