La grande macchina della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025 è al lavoro. Carlo Conti, intervistato da Giorgia Cardinaletti a Tg1MattinaEstate, ha rivelato in anteprima le prime novità sulla prima edizione post Amadeus.

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 e 2026. Dopo i 5 anni da record di Amadeus, la Rai ha deciso di puntare sul popolare conduttore televisivo che in passato ha già calcato per tre volte il palcoscenico del Teatro Ariston. Per il suo ritorno all’Ariston, Conti ha svelato ai microfoni di TG1MattinaEstate alcune piccole modifiche apportate al regolamento della kermesse canora.

«Ho metabolizzato subito, è una cosa che vivo serenamente, con molta leggerezza. Qualche canzone mi è già arrivata, è cambiato qualcosa rispetto a 10 anni fa. Oggi mi arrivano i Whatsapp, i file in mail, sono arrivati. Sanremo va organizzato a step, prima con il regolamento, poi con le nuove proposte, i Big e chi ci sarà con me. La parte spettacolo sarà l’ultima cosa da scegliere. Da fine agosto a inizio settembre si inizia seriamente ad ascoltare i brani».

Non solo, Conti ha smentito la presenza degli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: «non ci saranno, sarebbe banale. Magari mi telefonano durante una serata».

Sanremo 2025, torna il Dopo Festival e gara separata tra Big e Giovani

Le novità di Sanremo 2025 non finiscono qui. Carlo Conti, infatti, ha annunciato anche la separazione dei cantanti tra la categoria Big e Giovani. Torna così la gara separata, si riduce il numero dei cantanti in gara e non ci sarà alcuna eliminazione.

«Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull’ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo».

Il conduttore ha poi annunciato il ritorno del Dopo Festival e che le serate finiranno prima: «ci sarà la suddivisione tra giovani e Big. Il vincitore delle nuove proposte non gareggerà con i Big. Io non resisto, avendo una certa età, rimetto il Dopo Festival. Finirò prima, quindi ci saranno meno canzoni in gara».

