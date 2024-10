Sanremo 2025 si avvicina e Carlo Conti inizia a dare le prime informazioni in merito alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. Il neo direttore artistico e conduttore della prossima kermesse canora questa seria in diretta al Tg1 delle 20 è intervenuto per aggiornare i telespettatori che da anni seguono il Festival di Sanremo sulle novità che riguardano proprio l’evento televisivo e musicale più importante che abbiamo in Italia.

Sanremo 2025, Carlo Conti ospite al Tg1

Manca ancora molto alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (previsto dall’11 al 15 febbraio 2025). In queste settimane, Carlo Conti e la sua squadra stanno lavorando per delineare la prossima edizione della kermesse. Nelle scorse settimane è stato pubblicato il regolamento del Festival di Sanremo 2025 che contiene alcune importanti novità rispetto alle edizioni precedenti condotte e dirette da Amadeus, oggi volto nuovo di Warner bros. Discovery e del canale NOVE.

In occasione della presentazione, al Prix Italia a Torino, di “Cento – Un secolo di Servizio Pubblico”, Carlo Conti ha dichiarato: “E’ presto ma posso dire che ho iniziato a dormire poco la notte perché è il momento più importante per la scelta delle canzoni. Ne ho tantissime in testa ma bisogna tirarne fuori 24 e almeno 100 sono già fortissime. Dovrò fare, quindi, una selezione difficilissima e sono veramente già in difficoltà». In quell’occasione il direttore artistico di Sanremo 2025 aveva dichiarato: “martedì annunceremo chi farà le serate di Sanremo Giovani”.

Il martedì in questione è arrivato, e con esso anche l’annuncio di Carlo Conti. Il conduttore infatti al Tg1 ha dichiarato: “spostata la chiusura dei giovani per l’iscrizione. La nuova data è giovedì. La notizia delle notizie è che ci sarà un talent dedicato ai giovani su Rai2 e sarà condotto da Alessandro Cattelan che condurrà anche il DopoFestival”.

I possibili cantanti di Sanremo 2025

In questi giorni stanno anche girando in rete i nomi dei probabili cantanti che saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la prossima kermesse canora di Sanremo 2025. Tanti nomi ma nessuna conferma è arrivata sia dagli artisti che danno stesso Carlo Conti. Tra i nomi che stanno circolando in queste ore compaiono quelli di: Elodie, Ermal Meta, Tananai, Olly, Tiziano Ferro, Clara, Anna, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Brunori Sas e Gaia.