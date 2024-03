Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2025 e 2026? Arriva la risposta della Rai. Nelle ultime ore sono circolate le voci in merito a un presunto accordo tra la Rai e il conduttore tv. Accordo che vedrebbe Amadeus ancora una volta vestire i panni di direttore artistico e conduttore di altre due edizioni del Festival di Sanremo. In questi minuti è arrivata la risposta della Rai che chiarisce i dubbi sulla faccenda.

Festival di Sanremo 2025, Amadeus conduttore? La Rai risponde

Stando a quanto riportato da Italia Oggi, sembrerebbe che Amadeus avrebbe accettato una maxi offerta dell’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio per condurre il Festival di Sanremo 2025 e 2026. Nell’accordo tra Rai e Amadeus saranno compresi, anche uno show con Rosario Fiorello in prima serata a inizio dicembre e i due preserali di cui già è conduttore. Questi, stando alle voci circolate in queste ore, sarebbero i termini dell’accordo raggiunto per il rinnovo del contratto di Amadeus con la Tv pubblica.

Cosa c’è di vero in tutto questo? Al momento non è chiaro, perché sempre questa mattina è arrivata la smentita della Rai sulle notizie circolate in merito al presunto accordo con Amadeus.

La smentita della Rai su Sanremo 2025

La Rai ha prontamente diramato una nota stampa per smentire le voci circolate questa mattina su un presunto accordo già firmato che vedrebbe Amadeus direttore artistico e conduttore per altri due anni del Festival di Sanremo. Nella nota dell’azienda della tv pubblica si legge quanto segue:

“Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”.

Festival di Sanremo 2025: la questione si fa bollente

Sulla questione Sanremo 2025 c’è molta attenzione. È questione di settimane infatti la decisione su chi sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La Rai non vuole commettere passi falsi perché a rischio c’è indubbiamente l’ottimo lavoro svolto da Amadeus nelle ultime 5 edizioni del Festival di Sanremo. È chiara la difficoltà dell’azienda della Tv pubblica nel trovare un successore per l’edizione 2025. Dall’altro canto Amadeus durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha più volte ribadito di non essere disponibile per la prossima edizione della kermesse canora.

Quella messa in moto oggi con indiscrezioni e smentite sul futuro del Festival di Sanremo, è una semplice pre-tattica oppure realtà? Sicuramente lo scopriremo nelle prossime settimane.