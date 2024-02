La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è senza alcun dubbio la più attesa della kermesse. La serata dei duetti e delle cover è stata presentata da Amadeus in conferenza stampa come una “grande festa in musica” con tutti i 30 artisti big in gara chiamati ad interpretare canzoni italiane ed internazionali, non per forza di cosa legate alla storia della Festival. Ecco le nostre pagelle tra promossi e bocciati.

Le pagelle dei duetti e cover di Sanremo 2024

Sangiovanni duetta con Aitana sulle note di “Farfalle/Mariposas” – Il giovane cantante gioca in casa portando la hit presentata a Sanremo 2022, ma per l’occasione è in versione bilingue italiano-spagnolo. Occasione sprecata e, per citare la canzone, entrambi volano via come farfalle! Voto 5

Annalisa con La Rappresentante di Lista sulle note di “Sweet dreams” – La voce c’è: forte, precisa e modulata a dovere per amalgamarsi con quella di Veronica Raimo. Una domanda però spontanea: “perchè cantare un brano in inglese al Festival della Canzone Italiana?”. Voto 6,5

Rose Villain con Gianna Nannini: potenti, ma con qualche sbavatura, regalano un momento emotivamente rock. Le donne, unite, possono davvero fare grandi cose. Voto 6

Gazzelle e Fulminacci: un omaggio sentito ad un re di Roma: Antonello Venditti. La loro “Notte prima degli esami” è una carezza che fa bene al cuore. Voto 6,5

The Kolors con Umberto Tozzi: il tripudio della bella musica italiana con un trittico di brani testamento nel mondo. Un connubio che lascia il segno come un lungo abbraccio. Voto 7

Alfa tra i cantanti più sottovalutati di quest'anno, non so se ci rendiamo conto della potenza di questa cover, lui meriterebbe davvero tantissimo ❤️‍🩹#FestivaldiSanremo2024 #sanremo2024 #Sanremo pic.twitter.com/2uHygTbTKU — anna.ww (@W06Anna) February 9, 2024

Alfa con Roberto Vecchioni: due mondi a confronto, due generazioni che si tendono la mano colorando un’emoziona nuova pagina di musica insieme. “Sogna ragazzo sogna”, i sogni non hanno età! Voto 7,5

Bnkr44 con Pino D’Angiò: la disco music anni ’80 fa ballare l’Ariston sulle note di “Ma quale idea”. Impossibile non canticchiarla. Voto 6

Irama con Riccardo Cocciante: “Quando finisce un amore” è un pugno nello stomaco ogni volta. Brividi, lacrime e applausi a scena aperta per uno dei duetti più emozionanti della serata. Monumentale Cocciante. Voto 8

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani: emozionano, divertono e si divertono in un duetto profondo e leggere in cui convivono alla perfezione le loro anime artistiche e non. Voto 7

sto riguardando l'esibizione dei santi francesi e ripeto che sono stati bravi non solo stasera ma anche le altre sere, ovviamente non possono aspirare a una posizione alta ma sanremo è comunque una vetrina per far conoscere il proprio talento #Sanremo2024 pic.twitter.com/xc7GgTopLp — ice (@Ice_phoen1x) February 9, 2024

Santi Francesi e Skin: Hallelujah è una di quelle canzoni a cui devi avvicinarti in punta di piedi. Loro non solo l’hanno fatto, ma scelgono anche una delle voci più strazianti al mondo. Un momento magico, da brividi che lasciano i segni. Voto 8

ci sarà un prima e dopo questo momento nella mia vita #sanremo24 pic.twitter.com/fhQJebZkAd — OPI | Ricchi E Poveri a Sanremo era (@opiquellovero) February 9, 2024

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara – Il quartetto canta in spagnolo ed italiano e trasforma l’Ariston in una grande disco-balera. Da casa in milioni saltano sui divani: obiettivo centrato. Voto 6

Ghali con Rachtpopper – un mash up, un viaggio musicale profondo e poetico quello del rapper che parte da lontano: frasi in arabo per poi snocciolare alcuni successi con un finale che emoziona: “sono un’italiano vero”. L’omaggio a Toto Cutugno è uno schiaffo sonoro a tutti i razzisti. Voto 8,5

A Ghali hanno detto "vai a Sanremo e fai schiattare i fegati di tutti i fasci" ed è effettivamente ciò che ha fatto#Sanremo2024pic.twitter.com/Jjej8YDaNx — Hope (@HopeSlash) February 9, 2024

Clara con Ivana Spagna e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino: la canzone è un capolavoro, va detto, ma il duetto non lascia il segno. A fine esibizione resta un dubbio: come mai Ivana non ha indossato l’abito da leone? Voto 5

Loredana Bertè con Venerus – Ragazzo mio di Luigi Tenco. La canzone ha un valore immenso, ma Loredana la impreziosisce con la sua voce graffiante che arriva al cuore. E’ lei la regina della settimana santa. Voto 8

Geolier con Luchè, Gigi D’Alessio e Guè – Ma perchè piangi? C’è bisogno di chiederlo? Voto 4

Angelina Mango con Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma – canta il padre in una delle sue canzoni più belle: La Rondine. Accarezza le note in un crescendo vocale superlativo accompagnata da un arrangiamento classico. Un omaggio difficile, commovente e sentito, cantato con il cuore di una figlia che ha perso un padre troppo presto. Voto 10