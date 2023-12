Saranno 30 i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2024 ma molti sono quelli esclusi da Amadeus (e tra questi vi sono nomi illustri). Alcuni lo hanno reso noto attraverso dei video e storie sui propri profili social. Vediamo insieme di chi si tratta.

Sanremo 2024: chi sono i cantanti esclusi

Sono state oltre 400 le proposte arrivate ad Amadeus per partecipare a Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico tra queste ha scelto 27 big a cui si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 30 concorrenti. Un’edizione che finirà non prima delle due di notte, come ha spiegato Amadeus in una recente intervista. Ma sono anche tanti i nomi dei cantanti illustri che non sono stati scelti. Alcuni avevano dichiarato di aver mandato una proposta, altri invece hanno espresso la loro delusione sui social. Tra i big eccellenti che non parteciperanno neanche a questa edizione di Sanremo 2024 ci sono Arisa (che aveva dichiarato lo scorso anno ad Amici di provare da anni a tornare in gara nei big) e i Jalisse, rifiutati per la 27esima volta. Arisa ha pubblicato una storia in cui ha scritto: “E invece me ne frega parecchio“, forse riferita proprio alla sua esclusione da Sanremo 2024.

I Jalisse invece hanno postato una foto in cui scrivono: “27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jalisse (@jalisse_official)

Tra i big eccellenti che non parteciperanno al Festival, c’è anche Ermal Meta che aveva rivelato a Fiorello durante ‘VivaRai2’ di aver mandato un suo brano. Alexia invece, come dichiarato in un’intervista a ‘Il Messaggero‘ ne aveva scritto uno autobiografico in cui si rivolgeva alle donne ma anche lei non è stata selezionata. Non scelti anche gli Zero Assoluto che a Pierluigi Diaco nel programma ‘Bella Ma’ avevano rivelato: “Delle canzoni le abbiamo fatte, le consegniamo a chi di dovere, poi vediamo”, facendo capire di presentare un brano per Sanremo.

Secondo indiscrezioni di stampa invece, tra gli esclusi ci sono anche Albano, Gabbani, Malika Ayane, Marcella Bella, Patty Pravo e Bresh. Anche Cricca aveva fatto capire di aver presentato qualcosa al festival di Sanremo.

Michele Bravi e la delusione sui social

Michele Bravi invece ha postato tutta la sua delusione in un video sul suo profilo TikTok in cui scrive: “Ragazzi non ci vediamo a Sanremo. Sei un uomo forte e niente ti può scalfire“.

Il cantante si mostra mentre aspetta il suo nome pronunciato da Amadeus e poi si lascia andare ad un momento di tristezza.