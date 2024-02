La quarta serata delle cover e dei duetti della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 ha registrato un boom di ascolti. 11.893.000 telespettatori con uno share del 67.8%: un vero e proprio boom d’ascolti, a conferma del dominio incontrastato di Amadeus all’Ariston. Intanto cresce l’attesa per scoprire il nome del vincitore di Sanremo 2024 che sarà decretato stasera, sabato 10 febbraio 2024. Chi vincerà?

Alle ore 12.00 di oggi, sabato 10 febbraio 2024, è prevista la conferenza stampa, che noi di SuperGuidaTv seguiamo in diretta.

Sanremo 2024, la conferenza stampa di sabato 10 febbraio in diretta live

Il Festival di Sanremo 2024 è pronto a scrivere l’ultima pagina, la più attesa, della 74esima edizione della kermesse. Tutto pronto per la finale del Festival, la quinta serata di sabato 10 febbraio 2024. Nella conferenza stampa di oggi presenzieranno Amadeus, il co-conduttore Fiorello, i vertici Rai e tutti i giornalisti accreditati. L’appuntamento è dalle ore 12.00 su RaiPlay e su Ufficio Stampa Rai per la diretta streaming della conferenza.

ore 12:20 – Fabrizio Casinelli, Direttore Stampa Rai saluta tutti i presenti, ma ha un premio da consegnare al giornalista Maurizio Davanzo. La parola passa al sindaco Alberto Biancheri: «vorrei complimentarmi con Amadeus per la qualità della serata di ieri sera, una delle più belle».

ore 12:30 – Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time: «serata fantastica, quella di ieri è la migliore quarta serata del Festival di Sanremo dal punto di vista dello share dal 1987. Con il 67,8% di share, quasi 12 milioni di ascoltatori. Un Festival giovane, ma al di là della quarta serata, non dimentichiamo il 39% di share del PrimaFestival con quasi 9 milioni di ascoltatori e poi VivaRai2 – Viva Sanremo che con tutto la squadra capitanata da Fiorello ha realizzato il 54,2% con quasi 2 milioni di ascoltatori. Un risultato stratosferico. Vorrei ringraziare Lorella Cuccarini che si è prestata come co-conduttrice in tutta la sua fantastica bellezza artistica e non solo. Grazie a tutti i 171 artisti di ieri».

ore 12:35 – Roberta Lucca, Direttrice Marketing Rai: «vorrei solo avvalorare che questa edizione è la migliore di sempre. Oggi c’è una galassia fatta da qualunque cosa, non è una cosa da poco e va ricordata. Negli ultimi 10 anni sono nate quante piattaforme video e di contenuti, questa è una cosa va puntualizzata se no non riusciamo a dargli il corretto valore».

Le parole di Roberto Bolle, ospite della finale di Sanremo 2024

ore 12:40 – Roberto Bolle: «sono stato già tre volte, ma quando Ama mi ha chiamato sono stato super felice e ho detto immediatamente si, anche se c’era un piccolo problema. Nel senso che questa settimana per me è molto importante, visto che ieri sera ero a Londra a ballare alla Royal Opera House. E’ stato molto bello, uno spettacolo particolare, sono stato celebrato per i 25 anni come artista ospite. Sono qui da pochissimo, non potevo perdere questa opportunità: è un palcoscenico straordinario. Ho sempre creduto nell’importanza di portare la danza in luoghi speciali e popolari»

ore 12.50 – Federica Lentini, vice DirettriceIntrattenimento Prime Time snocciola il programma della finale: «questa sera il gran finale con i cantanti che si contendono il titolo del vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo e per la prima volta sarà svelata la classifica completa di tutti i cantanti in gara. In apertura l’Inno di Mameli e successivamente si aprirà il televoto con l’esibizione dei cantanti. Amadeus darà la classifica definitiva, si azzererà e i primi 5 si esibiranno di nuovo. Il voto sarà della sala stampa, giuria e televoto. Con Amadeus ci sarà Fiorello che in qualche modo sarà il co-conduttore, ma è sempre stato con noi per queste cinque edizioni. Hanno fatto delle edizioni straordinarie e difficili».

Spazio agli ospiti: “Luca Argentero, Gigliola Cinquetti che porterà dopo 60 anni la canzone “Non ho l’età” e verrà dedicato un momento ai 70 anni della tv e ai 100 anni della Radio Rai. Poi verranno assegnati tutti i premi: dal Leone d’oro al Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa Roof Ariston, il Premio Stampa Lucio Dalla dal Palafiori, il Premio Bardotti miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Sul palco Suzuki ci sarà Tananai, mentre sul palco della Costa Smeralda ritorna Tedua. Si inizia alle 20.45 e la fine intorno alle 2.30».

Le parole di Fiorello in conferenza stampa, 10 febbraio 2024

ore 13:00 – Fiorello: «Sono molto felice ed onorato di aver fatto parte di queste cinque edizioni. Questa notte abbiamo fatto molto tardi e questa sera ci troveremo per l’ultima volta insieme. Devo essere sincero: per me è una puntata molto importante, in platea avrò le mie figlie e mia moglie per la prima volta. Sarà un motivo di emozione in più per me e fare ancora meglio. Stasera cercherò di dare il massimo senza esagerare, mi devo contenere perchè la serata è lunga»