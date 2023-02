Sanremo 2023 si prepara ad entrare nel vivo della kermesse canora la la prima serata del Festival. Amadeus e Gianni Morandi daranno il via questa sera alla settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana dal palco del Teatro Ariston. Co-conduttrice della serata la bellissima Chiara Ferragni. Prima di dare il via questa sera alla prima serata del Festival, alle 12.00 di questo martedì 7 febbraio, è prevista la conferenza stampa del debutto, che noi di SuperGuidaTv seguiamo in diretta.

Sanremo 2023, la conferenza stampa di martedì 7 febbraio in diretta live

Alla conferenza stampa di questa mattina prendono parte, oltre al direttore artistico e conduttore Amadeus, anche il direttore dell’intrattenimento del prime time Stefano Coletta, Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Attesi in conferenza stampa anche la vicedirettrice dell’intrattenimento del prime time Federica Lentini, il responsabile della IPSOS per gli aspetti legati alle varie giurie e alla giuria demoscopica, e la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli, che mancava alla conferenza stampa di ieri.

Il grande giorno di Chiara Ferragni

Possiamo affermare con certezza che questo è il giorno forse più atteso: quello che già è stato soprannominato “il giorno di Chiara Ferragni”. Per l’imprenditrice digitale è il suo debutto al Festival di Sanremo. Ritroveremo la Ferragni anche nell’ultima serata di sabato 11.

Ricordiamo inoltre che tra gli ospiti di questa sera saliranno sul palco del teatro Ariston Mahmood e Blanco, i Pooh (nella formazione con Riccardo Fogli) ed Elena Sofia Ricci che presenterà al pubblico la nuova fiction di Rai1 “Fiori sopra l’inferno”.

Vi ricordiamo inoltre che questa sera si esibiranno sul palco i seguenti cantanti: Anna Oxa, gIANMARIA, MR. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

La diretta della conferenza stampa

12.08 – La conferenza stampa inizia con la Presidente della Rai, Marinella Soldi, passata per un saluto. “Vorrei iniziare dalla fine: chi vince andrà all’ESC che l’anno scorso è stato vinto dall’Ucraina. Si sente la vivacità di questo momento e voglio ringraziare le squadre, le maestranze che hanno già reso questo Festival un successo e ringrazio voi per quello che vorrete mettere in rilievo di questo Festival di musica e cultura”. Precisa la Presidente Soldi.

11.50 – Pronti per la seconda conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. In questo momento in sala stampa c’è Giorgia. Ascoltarla è sempre un piacere. La cantante in gara quest’anno chiude la sua conferenza con un “Volemose bene!”. Si passa quindi alle cose istituzionali.