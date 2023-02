L’esibizione di Bianco è stato il momento più brutto della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il cantante di “Brividi” si è reso protagonista di qualcosa di indecoroso distruggendo la scenografia della kermesse canora. Il motivo: “non sentivo la mia voce in cuffia e allora ho voluto divertirmi comunque“. A distanza di poche ore arriva la denuncia del Codacons per reato di danneggiamento.

Sanremo 2023, Codacons richiede risarcimento danni a Blanco

Il Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, ha presentato una denuncia nei confronti di Blanco dopo la pessima performance al Festival di Sanremo 2023. L’esposto, presentato alla procura di Imperia e alla Corte dei Conti, è stato diramato dal Codacons nei confronti del cantante dopo il vergognoso “show” con tanto di rottura in mondovisione di griglie con dei fiori sul palco lanciandole in aria. Uno spettacolo terribile fischiato dal pubblico del Tetro Ariston di Sanremo ed anche da casa, nonostante Amadeus cercasse di mediare.

“Non sentivo la mia voce in cuffia e allora ho voluto divertirmi comunque“, ha detto uno strafottente Blanco fischiato a scena aperta dalla platea dell’Ariston. Amadeus ha cercato di placare la protesta del pubblico dicendo “capita” e invitando il cantante a riesibirsi a fine serata. Un’esibizione che, fortunatamente, non è stata replicata considerando il gesto e il comportamento pessimo del cantante. Intanto il Codacons l’ha denunciato.

Codacons, l’esposto contro Blanco

“Blanco sarà chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai e a rispondere del reato di danneggiamento – si legge in una nota dell’associazione -. Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati”.

Nella nota si legge: “oltre all’aspetto penale, la distruzione operata ieri da Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini: la scenografia dell’Ariston è infatti pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneggiamento a vasi e fiori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’artista dovrà risarcire“.

La nota si conclude così: “per tali motivi il Codacons chiede oggi alla Procura di Imperia di aprire una indagine su Blanco alla luce del possibile reato di danneggiamento, e alla Corte dei Conti di avviare le dovute azioni sul piano contabile finalizzate ad ottenere dall’artista il ristoro dei danni erariali“.

Matteo Bassetti contro Blanco a Sanremo 2023: “che schifo”

La figuraccia di Blanco a Sanremo 2023 è stata commentata anche da Matteo Bassetti.

“Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani” – ha detto il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova sui social chiedendo un esame tossicologico.