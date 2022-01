Mancano due settimane alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e il direttore artistico, Amadeus, non smette di fare annunci. Tra co-conduttrici, ospiti musicali e comici sono stati resi noti quelli di chi condurrà il Prima Festival.

Sanremo 2022: il Prima Festival affidato a Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto

Quest’anno, durante Sanremo 2022, il Prima Festival sarà condotto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto. Intervisteranno i Big in gara con domande più leggere e accompagneranno i telespettatori nel mondo della kermesse musicale.

Roberta Capua torna su Rai 1 dopo l’esperienza estiva di Estate in Diretta insieme a Gianluca Semprini mentre Ciro Priello (The Jackal) approda a Prima Festival grazie all’esperienza di quest’autunno a Tale e Quale Show dove ha mostrato le sue capacità imitative con esibizioni non scontate come quella di Freddie Mercury e Massimo Ranieri che tra l’altro, è in gara a Sanremo 2022.

Paola Di Benedetto, influencer e speaker radiofonica di RTL 102.5, è uno dei giovani volti più promettenti. Sta dimostrando che con dedizione e impegno si possono raggiungere piccoli traguardi. Infatti, il 2021 l’ha vista protagonista come conduttrice del Power Hits Estate all’Arena di Verona e poi, all’Extra Factor su Sky Uno. Che il Prima Festival possa essere un altro passo per una carriera televisiva in costruzione.

La scorsa edizione è stata condotta da Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Il traino del Prima Festival è cresciuto nel tempo ed è un’ottima vetrina per gli sponsor del Festival di Sanremo.

Sanremo 2022: arrivano i Måneskin e Cesare Cremonini

Amadeus ha scelto il Tg1 come la sede ufficiale per gli annunci di Sanremo 2022 e infatti, è dal foyeur dell’Ariston che ha annunciato il ritorno dei vincitori dello scorso anno come super ospiti: i Måneskin presenzieranno nella prima serata. Collegati dagli Stati Uniti d’America, i Måneskin hanno dimostrato riconoscenza ad Amadeus che ha scommesso su di loro lo scorso anno.

Già annunciato nei giorni precedenti, Cesare Cremonini che arriva a Sanremo 2022 senza mai essere stato né in gara né come ospite. Il cantautore bolognese canterà alcuni dei suoi più grandi successi e presenterà il nuovo album La ragazza del futuro.