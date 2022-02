Andata la prima, il Festival di Sanremo 2022 di Amadeus torna in prima serata con la seconda attessima serata. Il menù della seconda serata è davvero da non perdere: 13 big in gara, 2 super ospiti italiani e tanto altro. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti di questa sera.

Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata del 2 febbraio 2022

Dopo il boom di ascolti della prima serata di Sanremo 2022, Amadeus è pronto per la seconda serata del Festival in onda mercoledì 2 febbraio 2022 dalle 20:25 in diretta e mondovisione su Rai1. La musica è ancora una volta protagonista con le performance live dei 13 cantanti big che compleanno così i 25 selezionati dalla commissione artistica.

Ecco, a seguire, la scaletta degli artisti che ascolteremo e vedremo questa sera:

Sangiovanni con il brano “Farfalle” Giovanni Truppi con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia” Le Vibrazioni con il brano “Tantissimo” Emma con il brano “Ogni volta è così” Matteo Romano con il brano “Virale” Iva Zanicchi con il brano “Voglio amarti” Ditonellapiaga e Rettore con il brano “Chimica” Elisa con il brano “O forse sei tu” Fabrizio Moro con il brano “Sei tu” Tananai con il brano “Sesso occasionale” Irama con il brano “Ovunque tu sarai” Aka 7even con il brano “Perfetta così” Highsnob e Hu con il brano “Abbi cura di te”

Sanremo 2022 seconda serata, tutti gli ospiti

Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 una nuova co-conduttrice. Amadeus, infatti, sarà affiancato da Lorena Cesarini, attrice di origini italo-senegalesi nota per aver recitato in “Suburra” e accanto a Leonardo Pieraccioni. In conferenza stampa è stato proprio Ama a rivelare perchè l’ha scelta: “quando l’ho vista ho pensato subito di volerla conoscere e portarla a Sanremo. Sono sicuro che sarà una grande serata, le auguro soprattutto di divertirsi“. La giovane attrice ha ringraziato il padrone di casa e ha poi rivelato come sarà il suo Sanremo: “emozione sana, l’ansia, ma è tutto sano. Voglio godermi questo festival, deve essere una serata che rimarrà nel mio cuore e nel cuore di tutte le persone”.

Ma passiamo agli ospiti. Attesissimo l’arrivo di Checco Zalone, ma anche quello di Laura Pausini che presenterà per la prima volta dal vivo “Scatola”, il nuovo singolo colonna sonora del film per Prime Amazon “Laura Pausini, Piacere di conoscerti“. Tra gli ospiti della seconda puntata anche Margherita Mazzucco e Gaia Girace, le due attrice della fiction “L’amica geniale”. Confermata l’assenza di Luca Argentero per motivi familiari. Infine sulla Costa Toscana, la nave galleggiante, ci saranno Ermal Meta con Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Sanremo 2022, chi vota la seconda serata

Anche durante la seconda serata del Festival di Sanremo i 12 cantanti in gara saranno votati SOLO dalla sala stampa così suddivisa: giuria della carta stampata e tv, giuria delle radio e giuria del web e peserà 1/3 sul totale. A fine serata sarà rivelata la classifica provvisoria della seconda puntata, ma anche la provvisoria generale data dalla somma dei voti delle due serate.