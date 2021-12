Dopo l’annuncio ufficiale dei 22 big di Sanremo 2022 comunicato al TG1 da Amadeus, puntuali come ogni anni arrivano gli sfoghi social degli esclusi dalla kermesse canora italiana. In tanti hanno espresso il loro disappunto: a cominciare da Pago passando per Francesco Monte fino ai Jalisse.

Pago escluso da Sanremo 2022

Pago non è tra i big di Sanremo 2022. Il cantante dopo aver brillato e trionfato a Tale e Quale Show ha tentato la carta Festival, ma il suo brano è stato escluso dalla commissione e direzione artistica di Sanremo. Il cantante, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha espresso tutto il suo dispiacere postando una Instagram Stories:

Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti “Si” sono sempre gli stessi, proprio come i no.

Niente da fare per l’ex marito di Miriana Trevisan che non è riuscito a conquistare uno dei 22 posti disponibili nella categoria Big della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Non è il solo ed essere stato escluso dalla lista dei big, visto che tra gli esclusi ci sono anche i Jalisse.

Jalisse esclusi da Sanremo 2022

Niente da fare per Alessandra Drusian e Fabio Ricci in arte i Jalisse esclusi ancora una volta da Sanremo. Per il duo musicale, vincitore nel 1997 con il brano “Fiumi di parole”, il Festival è diventato oramai un posto inaccessibile visto che da allora non ci hanno mai più rimesso piede. Non per loro volere, visto che in tutti questi anni si sono riproposti ben 24 volte senza però riuscire mai ad essere ammessi. Proprio sui social il duo ha espresso tutto il suo dispiacere con un tweet:

Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. La famosa ripartenza non è per tutti.

Ma non finisce qui, visto che la lista degli esclusi di Sanremo 2022 è davvero lunga e comprende anche Francesco Monte.

Francesco Monte fuori da Sanremo 2022: lo sfogo su Amadeus e Ana Mena

Pure Francesco Monte è stato escluso dai big di Sanremo 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne si è dato al canto e ha tenuto la carta del Festival con un brano bocciato dalla commissione artistica. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ed ex gieffino vip non ha preso molto bene la bocciatura all’Ariston visto che sui social ha polemizzato per la presenza tra i 22 big di Ana Mena, la cantante spagnola conosciuta per le hit con Rocco Hunt e Fred De Palma.

Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento.

Queste le parole scritte da Monte in una Instagram Stories dove punta chiaramente il dito contro la Rai “peccatrice” di non aver rispettato il regolamento della kermesse che predilige la partecipazione in gara di cantanti italiani e non stranieri. “Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere un gara ma esibirsi come ospiti… cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?” – ha aggiunto l’ex tronista, ma va detto che non è la prima volta che succede una cosa di questo tipo. Proprio nel 2008 Lola Ponce, cantante argentina, partecipò a Sanremo con “Colpo di fulmine” trionfando in coppia con Giò di Tonno.

Che dire siamo solo all’inizio delle prime polemiche destinate ad aumentare con l’avvicinarsi della kermesse. Del resto “Sanremo è Sanremo!”.