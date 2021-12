Come annunciato in mattinata, sugli account social di Sanremo 2022, ecco i cantanti in gara. Chi sono i 22 Big? Amadeus ha svelato finalmente i loro nomi all’interno del Tg1 delle 20:00 in onda su Rai 1 sabato 4 dicembre 2021. Due i collegamenti. In primis sono stati svelati i primi 11 e poi i restanti 11. Così fra una news e l’altra è cresciuta la febbre per il festival della canzone italiana e la curiosità di conoscere chi sarebbe salito sul palco dell’Ariston per allietarci le serate del prossimo febbraio.

Sanremo 2022 Big in gara: chi sono i primi undici cantanti?

Dall’ 1 al 5 febbraio 2022 vi sarà la nuova edizione del Festival della canzone Italiana. Amadeus, direttore artistico e conduttore, per il terzo anno consecutivo, ha svelato questa sera, collegandosi con il TG1 delle 20:00 l’elenco dei nomi dei partecipanti fra i Big. Ecco i primi undici:

Elisa Dargen D’Amico Gianni Morandi Ditonellapiaga con Donatella Rettore Noemi Le Vibrazioni Sangiovanni direttamente da Amici 20 Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Ana Mena Highsnob con Hu

Sui social si sono già scatenati i commenti. C’è chi applaude all’approdo di Elisa a Sanremo 2022, chi non vede l’ora di vedere Gianni Morandi e Massimo Ranieri e chi gioisce per la presenza di Sangiovanni uscito da Amici di Maria De Filippi da qualche mese nonché autore di uno dei tormentoni di questa estate dal titolo Malibù.

Noemi su Twitter, dopo l’annuncio, ha scritto: “Emozionata e onorata, ho il cuore in gola“. Più lapidario Aka7even che ha semplicemente scritto: “Si va a Sanremo“. Iva Zanicchi su Instagram ha ri-postato la foto del cast e ha scritto: “Sono proprio felice, ci vediamo a Sanremo allora”. La cantante doveva essere a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, ma ha avuto un piccolo infortunio e ha dovuto rinunciare. Milly Carlucci, iniziando lo show, l’ha salutata, si è congratulata con lei per essere stata inclusa nel cast e ha annunciato comunque la sua presenza.

Sanremo 2022 cantanti in gara: gli altri 11 Big

Secondo collegamento e secondo annuncio di Amadeus per i restanti 11 Big cantanti in gara a Sanremo 2022.

Emma Achille Lauro Michele Bravi Iva Zanicchi Rkomi Fabrizio Moro Mahmood e Blanco Giusy Ferreri Irama Giovanni Truppi Aka7seven

Sanremo 2022 cast: il migliore di tutti gli anni?

Amadeus quest’anno pare aver fatto le cose davvero in grande. Sono tutti impazziti dopo l’annuncio del cast stellare che è riuscito a mettere insieme. Tanti i graditi ritorni sul palco dell’Ariston.

Tutti accontentati, dai più attempati, che potranno godersi le esibizioni di: Gianni Morandi, Massimo Ranieri ed Iva Zanicchi; ai più giovani con la presenza di Rkomi, Blanco ma anche dei ragazzi usciti dai talent come Amici.