Mettendo da parte le polemiche che hanno accompagnato la partecipazione di Ornella Muti al Festival di Sanremo 2022, una cosa è certa: Ornella Muti è stata la grande occasione sprecata di questo Festival. Un’attrice di quel calibro che ha lavorato con i più grandi e scritto la storia del cinema italiano nel mondo, non può essere sminuita al semplice ruolo di “Valletta” del Festival.

Sanremo 2022, Ornella Muti poco protagonista nella prima a serata

Negli anni si è lottato con ogni mezzo per far sì che quel ruolo della “valletta”, puntato solo sulla bellezza e senza dover proferire parola, venisse cancellato e rimpiazzato con quello più consono della co-conduttrice. All’inizio il rinnovamento fu dato dal fatto di scegliere non per forza una valletta bionda e una bruna, facendo capire che non è in base al colore dei capelli che si guadagna un posto sul palco di Sanremo. Poi si è passati a professioniste come la Michelle Hunziker e Maria De Filippi padrone del palco grazie ai tanti anni di carriera.

Ornella Muti non è una valletta, è una professionista del nostro cinema con una carriera incredibile alle spalle. E dispiace che la sua partecipazione a Sanremo 2022 si sia ridotta a una sfilata di due abiti di Francesco Scognamiglio con interventi e dialoghi limitati. Una partecipazione che non ha coinvolto il pubblico in sala e tantomeno quello a casa per la poca empatia dovuta sicuramente dalla grande emozione. Anche l’impaccio iniziale è dovuto dalla grande emozione di salire su quel palco che fa tremare anche i grandi della tv.

Ornella Muti al Festival: il ruolo della valletta non le si addice

Quello che ci si chiede oggi è: perchè non si è pensato per lei qualcosa di più adatto alla sua persona? A qualcosa in grado di evidenziare le doti di attrice di questa star italiana che ha reso grande il nostro cinema. Dispiace molto vederla su quel palco solo per lanciare qualche cantante, fare due cambi d’abito e aiutare Amadeus a indossare la giacca per andare a prendere i Maneskin con una macchina elettrica in hotel. Questa partecipazione è stata una grande occasione sprecata per questo Festival.

Ornella Muti: la grade occasione sprecata di Sanremo 2022

Per lei un piccolo momento dove si è ricordata la sua carriera e i grandi registi con i quali la Muti ha lavorato, come se fosse un elenco telefonico o la lista della spesa. Invece di quel ridottissimo momento di storia del cinema, sarebbe stato piacevole vedere Ornella Muti mostrare il perché l’hanno scelta per essere sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022, con qualcosa che avrebbe certamente esaltato la sua persona, la sua carriera e dando ancora una volta prova del grande talento che contraddistingue questa donna e artista unica nel suo genere.