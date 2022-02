In 72 anni di Festival di Sanremo, per la prima volta nella storia della kermesse canora, Amadeus realizza qualcosa di mai visto prima. Il conduttore lascia il Teatro Ariston di Sanremo per qualche minuto, e a bordo di un’auto elettrica si dirige verso l’hotel che ospita i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision dello scorso anno, per portarli personalmente sul palco del Festival di Sanremo 2022.

I Maneskin sul palco di Sanremo 2022

Una volta tornato sul palco, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022 racconta questi undici mesi di grandi successi internazionali del gruppo vincitore dello scorso Festival di Sanremo. I Maneskin aprono il loro momento musicale con il brano diventato ormai iconico “Zitti e Buoni”. Il pubblico non riesce a trattenersi e canta e balla il brano diventato ormai iconico.

Sanremo 2022: alcuni momenti della prima serata

Durante la prima serata di Sanremo 2022 sono tanti i momenti che già sono diventati virali sui social. Indimenticabile lo show con Fiorello che ancora una volta è tornato dall’amico di sempre Amadeus. Insieme ad Amadeus, padrona di casa in questa prima serata è la bellissima attrice italiana Ornella Muti. Non mancheranno ospiti del calibro di Raoul Bova e Nino Frassica per presentare la fiction Don Matteo 13. E poi i Meduza con Hozier, Matteo Berrettini, Claudio Gioè, Colapesce e Dimartino, quest’ultimi in collegamento dalla nave attraccata a un chilometro da Sanremo.

I cantanti che si esibiscono in questa prima serata sono: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D’Amico e Giusy Ferreri. Questa sera votano i giornalisti della sala stampa, ma solo domani sera avremo una prima classifica parziale.

Il video con Amadeus che porta i Maneskin a Sanremo 2022

Ecco di seguito il video dell’arrivo dei Maneskin a bordo di un’auto elettrica con il conducente d’eccezione Amadeus.