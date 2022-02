L’ospite più atteso è sempre Fiorello e il suo arrivo a Sanremo al fianco dell’amico Amadeus è stato accolto tra grida di giubilo sia per i fan che per i vertici Rai perché il più grande showman dello spettacolo italiano vuol dire audience.

Fiorello a Sanremo 2022

Fiorello è uno dei pochi che può permettersi di scherzare su qualunque cosa desideri, dai tamponi e il covid fino alla rielezione del presidente Mattarella. Non facendo mancare una scoccata sulle tasse all’ex direttore di Rai 1 “Del Noce” accusato di essere andato a vivere in Portogallo.

Per entrare all’Ariston si necessita di un tampone ogni 48 ore, per cui era scontato scherzare sull’attuale situazione sanitaria e Fiorello lo fa alla grande: “Me lo hanno infilato talmente tanto che mi è partita la materia celebrale. Ormai Amadeus lo scambio per un virologo per quante volte è al Tg 1”, spiega Fiorello che poi minaccia Amadeus di scatenargli contro i Jalisse qualora ci fosse un suo quarto festival: “Altro che fiumi di parole o i fiumi di legnate. Tu mi hai bullizzato, tuo figlio Josè è venuto con un cartello davanti casa mia con un cartello con scritto non abbandonare papà”.

Fiorello mostra di essere uno showman a cinque stelle quando entra a gamba tesa nella situazione politica ingarbugliata: “Io qui non ci dovevo essere, mi sento un po’ Mattarella. Lui non ci pensava proprio a restare, voleva fare the voice senior. Draghi voleva fare il presidente, aveva già fatto un discorso a banche unificato”.

Poi rivivono insieme l’anatema dello scorso anno in cui il comico disse che doveva andare malissimo il Sanremo successivo per i futuri conduttori. Proprio per sfatarlo ci vuole un bacio riparatore con tanto di mascherina tra Amadeus e il direttore Stefano Coletta e così tra tante risate e canzoni tristi e cantate in allegria Sanremo e l’Italia ripartono con le risate di Fiorello, il suo più grande showman.