Sono una delle coppie più spudorate del Festival di Sanremo. Donatella Rettore e Ditonellapiaga sono in gara con il brano “Chimica”. Per Margherita Carducci ovvero Ditonellapiaga si è trattato di un esordio nella kermesse canora dopo varie pubblicazioni di successo.

Oggi in conferenza stampa le due artiste hanno raccontato com’è nata la loro collaborazione: “La nostra collaborazione è nata lo scorso ottobre e non finirà più. Ormai siamo migliori amiche. Ci sentiremo ancora, io non posso stare senza di lei, e lei? Beh spero lo stesso. Margherita è una ragazza molto sensibile e giudiziosa, una vera coccolona”.

I rapporti tra Donatella e Ditonellapiaga sarebbero pertanto ottimi. Qualche giorno però si era vociferato che le due avessero avuto una furiosa litigata dietro le quinte. In molti hanno pensato subito a Morgan e Bugo temendo che la stessa sorte potesse toccare a loro. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto ad entrambe le artiste un chiarimento. Donatella e Ditonella hanno inscenato una finta litigata e Ditonella poi ha spiegato: “Tra noi c’è grande rispetto in primis, e poi tanta simpatia. Il pezzo non è dedicato a un tipo pubblico in particolare, anzi, ci piace pensare che chiunque possa cantarlo: giovani, anziani, bambini… è bello così”.

Donatella Rettore e Ditonellapiga sono soddisfatte dei primi risultati: “La canzone è nata insieme senza pensare al Festival inizialmente, poi è arrivato e ci è sembrata l’occasione perfetta. Podio? Il nostro lo abbiamo fatto, siamo già super felici di come sia andata ieri. Stiamo sentendo l’amore della gente. Il nostro obbiettivo è sempre stato quello di divertirci. Quasi tutto quello che avete visto sul palco è stato improvvisato lì, ci piace farci prendere dal momento”.

Donatella Rettore è rimasta sorpresa in positivo dal Festival e spende parole di stima nei confronti di Amadeus: “Trovo che Amadeus abbia messo su un cast molto bello e vario. Il clima qua è incredibile, mi piace molto la condivisione che si crea tra i vari artisti. Personalmente, a parte un paio, sono riuscita a parlare davvero con tutti”.

Intanto la loro collaborazione non finirà tanto presto, fanno sapere. Di certo non finirà per ora, con un Sanremo in corso e già proiettate verso la serata delle cover. Donatella Rettore e Ditonellapiaga porteranno sul palco “Non ti giudicare” di Caterina Caselli. Le artiste dichiarano di essersi divertite nel girare il videoclip: “Parliamo a tutte le generazioni anche ai bambini per il chi chi chi. Il pregio più grande di tutte e due è la grande sensibilità che ognuna ha, contente che il pezzo sia arrivato a tutti. Felicissime per il successo sulle piattaforme: daje. Il video è all’insegna della inclusività, ti fa venire voglia di uscire in mutande per strada.”.

C’è da scommettere che “Chimica” diventerà il prossimo tormentone estivo che tutti balleremo in spiaggia.