Gianni Morandi con Lorenzo Jovanotti e il loro “Medley” sono i vincitori della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Una puntata speciale che ha visto la musica indiscussa protagonista con le cover degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 italiane, ma per la prima volta anche internazionali. I 25 artisti big in gara si sono esibiti sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo in coppia con grandi nomi della musica italiana. Una serata di grandi emozioni e ritorni. Ma scopriamo il podio finale dei primi tre classificati.

Sanremo 2022, la classifica di stasera: il podio della serata cover di venerdì 4 febbraio

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 si è conclusa con la classifica del podio della tre cover più votate. La somma dei voti è dato dalla votazione della Giuria demoscopica, del televoto da casa e Sala Stampa.

Ecco i primi tre classificati:

Gianni Morandi e Jovanotti con “Medley: Occhi di ragazza, Un mondo d’amore, Ragazzo fortunato e Penso Positivo” Mahmood & Blanco con “Il cielo in una stanza” Elisa con “What a Feeling”

Il podio della serata cover #Sanremo2022 pic.twitter.com/8Lo3l729d7 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

A premiare Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti è il conduttore e direttore artistico Amadeus con tanto di foto per consacrare un momento davvero unico. Il podio della serata cover si conferma in linea con il primo podio della classifica provvisoria generale che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà quello che ci ritroveremo anche nella corsa per la finale.

72° Festival di Sanremo: Classifica provvisoria dopo le prime quattro serate

Ecco la classifica provvisoria completa data dalla somma delle quattro serate. La somma dei voti è così suddiviso: Sala Stampa, televoto da casa e Giuria Demoscopica.

Questa la classifica generale provvisoria completa:

Mahmood & Blanco Gianni Morandi Elisa Irama Sangiovanni Emma La Rappresentante di Lista Massimo Ranieri Fabrizio Moro Michele Bravi Achille Lauro Matteo Romano Dargen D’Amico Aka 7even Noemi Ditonellapiaga con Rettore Iva Zanicchi Giovanni Truppi Rkomi Le Vibrazioni Yuman Higsnob Giusy Ferreri Ana Mena Tananai

Cosa ne pensate della classifica provvisoria generale? Siete d’accordo oppure no con il voto della Giuria demoscopica, televoto da casa e Sala Stampa?